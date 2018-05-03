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Adebayor'dan Skrtel örneği ve Cengiz yorumu

Başakşehir'in Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası futbol ekonomi forumunda önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Adebayor'dan Skrtel örneği ve Cengiz yorumu
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03 Mayıs 2018 14:44
İstanbul'da düzenlenen 'Uluslararası futbol ekonomi forumu' zirvesinde Başakşehir'in dünyaca ünlü forveti Emmanuel Adebayor, Türk futbolunu değerlendirdi.

Konuşmasına Süper Lig'in bilinirliğinden başlayan Togolu yıldız, "Süper Lig'in bu kadar güzel ve cazip olduğunu bilmiyorduk. Geliştirilebilecek çok şey var aslında. Bunları oturup konuşmamız gerek. Ülke halinde oturup neyi daha iyi yapacağımızı konuşabiliriz. Sadece hakem hatasından bile şampiyonluk değişebiliyor" dedi.

Türkiye'de oynayan yıldız futbolcular sorulduğunda Fenerbahçe'li Slovak defans oyuncusu Skrtel'den bahseden Adebayor, "Skrtel'i çok takdir ediyorum, çok iyi bir oyuncu. Kasımpaşa maçında da gördük, kafası yarıldı ve oyunu bitirdi. Tüm futbolcuların mantığı bu olmalı bence kafası patlasa bile oyunu bitirmeli." ifadelerini kullandı.

CENGİZ'E ÇOK ÇALIŞMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM

Eski takım arkadaşı Cengiz Ünder için ise, "Cengiz Ünder ile 6 ay ile oynadım. Cengiz'e her gün çok çalışması gerektiğini söyledim. Kendi gözünden değil başkasının gözünden de bakmasını istedim, o da öyle yapıyor" diyerek sözlerini tamamladı. 

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