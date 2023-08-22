Miami Heat yıldızı Bam Adebayo, NBA oyuncularının 'yük yönetimi' yapmaları konusunda duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.



'To Inspire' isimli podcast'te konuşan Adebayo, çocukların ve ebeveynlerinin zorlukla kazandıkları parayı sahadaki oyuncuları görmek için harcıyor olmalarından ötürü, modern ligdeki 'yük yönetimi' olgusundan rahatsızlık duyduğunu açıkladı:



"Birçok kişi yük yönetimi sebebiyle oynamıyor. Bu beni bir anlamda rahatsız ediyor, çünkü sizi izlemek isteyen bir sürü çocuk ve ebeveyn var. Çocukken hatırlıyorum, sırf Kobe'yi izlemek için elimdeki son parayı ve bacağımı verebilirdim. Yani eğer ben böyle hissediyorsam, aynı şeyi düşünen birçok çocuk olduğuna eminim. Bu ligdeki oyuncular hakkında en sevmediğim şey budur."



Adebayo geçtiğimiz sezon 75 maçta forma giymiş ve bu alanda Heat oyuncuları arasında Max Strus'un ardından ikinci sırada yer almıştı. 2018-19 ve 2019-20 sezonları arasındali her yılda yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bir süreliğine parkelerden uzakta kalmış olan Adebayo, toplam 154 maçta forma giyebilmişti.



