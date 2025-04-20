Adanaspor, Yeni Malatyaspor'u 4 golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Yeni Malatyaspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi.



Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede Adanaspor, ev sahibi Yeni Malatyaspor'u 4-1 mağlup etti.



Adanaspor'un golleri 8. dakikada Orkan Çınar, 44. dakikada Endri Çekici (penaltı), 45+0. dakikada Feyzi Yıldırım ve 87. dakikada Burhan Tuzun'dan geldi.



Ev sahibi ekipte Yiğit Ulaş, 41. dakikada direkt olarak kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM



Bu sonuçla birlikte Adanaspor, geçtiğimiz hafta küme düşmesi kesinleşmesine rağmen farklı bir galibiyet elde etti.



Yeni Malatyaspor ise -21 puanla ligin son sırasında yer almaya devam ediyor.



Stat: Yeni Malatya



Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Serdar Osman Akarsu, Ömer Lütfü Aydın



Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Muhammed Enes Salik, Emircan Bayrakdar, Yiğit Ulaş, Alperen Arslan, Muhammet Ulusoy (Dk. 86 Eymen Avcı), Murat Güler (Dk. 86 Kemalcan Esen), Kerem Altunışık (Dk. 81 Mehmet Yılmaz), Halil Atcı (Dk. 46 Muhammed Gök), Umut Tanış, Osman Katipoğlu (Dk. 46 Ömer Ataş), Enes Savucu



Adanaspor: Nurullah Aslan (Dk. 46 Muhammed Çelik), Yusuf Can Esendemir, Hıdır Aytekin, Cem Güzelbay, Feyzi Yıldırım, Elias Durmaz (Dk. 46 Emir Can Aksu), Yasin Arda Midiliç (Dk. 76 Azer İpek), Doğukan Emeksiz (Dk. 65 Burhan Tuzun), Endri Çekiçi (Dk. 81 Candeias), Orkan Çınar, Metehan Altunbaş



Goller: Dk. 8 Orkan Çınar, Dk. 44 Endri Çekiçi (Penaltıdan), Dk. 45+1 Feyzi Yıldırım, Dk. 87 Burhan Tuzun (Adanaspor)



Kırmızı kart: Dk. 41 Yiğit Ulaş (Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 52 Feyzi Yıldırım, Dk. 63 Endri Çekiçi, Dk. 78 Azer İpek (Adanaspor), Dk. 55 Alperen Arslan, Dk. 58 Muhammet Ulusoy, Dk. 82 Murat Güler (Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor)



