Adanaspor ara transfer dönemini 9 takviyeyle kapatacak

Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor Kulübünün İkinci Başkanı Levent Pütün, 7 futbolcuyla sözleşme imzaladıklarını belirterek, "1-2 futbolcu daha takviye ederek, 9 transferle ara transfer dönemini kapatacağımıza inanıyoruz." dedi.



Levent Pütün, AA muhabirine, iki günde anlaştıkları 7 oyuncuyla sözleşme imzaladıklarını anımsattı.



Transfer ettikleri oyuncuların hepsinin birbirinden kaliteli olduğunu anlatan Pütün, yeni futbolcuların takıma katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.



Pütün, transferlerin teknik direktör Yusuf Şimşek'in raporu ve yönetim kurulunun çalışmalarının ardından gerçekleştirildiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:



"1-2 futbolcuyla daha anlaşmak üzereyiz. 1-2 futbolcu daha takviye ederek, 9 transferle ara transfer dönemini kapatacağımıza inanıyoruz. Olur da ihtiyaç olursa hem hocamızın raporu hem bizlerin fikirleriyle 1 oyuncu daha dahil edebiliriz. Hocamıza sormadan transfer yapamayız. Sadece biz biliyoruz diye bir şey yok. Ortak akılla hareket ediyoruz. Orta saha ve kanat bölgesine transferimiz olabilir. Yabancı sınırımız var. Bundan dolayı Türk oyunculara yönelik de çalışmak zorundayız. Belki Süper Lig belki 1. Lig'den olabilir, detaylı bir çalışmayla belirlediğimiz Türk oyuncularla anlaşacağız."



"Oyuncuları projemize inandırdık"



Takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili listenin tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayan Pütün, "Önümüzdeki hafta ayrılacak oyuncular netleşmiş olur. 3 oyuncuyla yolları ayırdık. 5-6 oyuncuyla daha yollarımızı ayıracağız." dedi.



Pütün, transferlerde bireysel yetenekleri fazla olan oyuncuları seçtiklerini anlattı.



Transfer sürecinde görüştükleri futbolculara projelerini anlattıklarını belirten Pütün, şöyle devam etti:



"Oyuncuları projemize inandırdık. Kim olduğumuzu, ne yapacağımızı anlattık. Onlar da aslında çok karakterli futbolcular. Mevcut durumdan dolayı kulübe oyuncu getirmek kolay değil. Karakterli oyuncuları seçtik. Her transferimiz de Adanaspor'u bu durumdan çıkartmak için geliyor. Kulübün yeri burası değil, buradan çıkarıldığı zaman Adana için bir kahraman olacağını bildiği ve projemize inandığı için gelmeyi kabul ettiler. Projemiz, takımımızı en kısa vadede bulunduğu seviyeden, kaostan çıkarmak. Daha sonra kulübün uzun vadeli yatırıma ihtiyacı var. Altyapıyı güçlendirmek, sosyal sorumluluk projeleriyle beraber kulübe ek katkı sağlayacak işletmeler açmak, bu sayede kulübün marka değerini üst seviyeye çıkartmak istiyoruz."



"Adanaspor'u hak ettiği yere getirmek istiyoruz"



Pütün, ligden düşmeyi kafalarından tamamen kaldırdıklarını ifade ederek, "Adanaspor'u hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Ateşten gömlek giydik. Birbirimize inancımız çok yüksek. Küme düşmeyeceğiz, bu konuda eminiz. Takımı bir üst seviyeye daha çıkartmak önümüzdeki seneye kalıyor. Onu da tamamlarsak Adanaspor hak ettiği yere gelecek zaten." değerlendirmesinde bulundu.



Taraftarın her takımın itici gücü olduğunun altını çizen Pütün, şunları kaydetti:



"Trendyol 1. Lig'de üst sıralarda oynayan takımların bile son Amed Sportif Faaliyetler maçımızdaki kadar taraftarı yoktu. Sağ olsun taraftarımız bizi yalnız bırakmadı. Bu transferlerden sonra ilk iç saha maçımızda taraftar sayımızın 15 bini bulacağına inanıyorum. Tribün gelirinden beklentimiz yok. Amacımız taraftarın stada gelmesi ve bizleri desteklemesi. Onlar varsa her iç saha maçında bir puan almış oluyoruz. Gerisi futbolculara kalıyor. Eminim ki iç saha maçlarımızda kolay kolay yenilmeyeceğiz, puan kaybetmeyeceğiz. Deplasman da bizi korkutmuyor. Bu ligi layıkıyla iyi yerde kapatacağımıza inanıyorum."