Adana Demirspor'dan Balotelli için ret!

İtalyan ekibi Salernitana, Adana Demirspor'dan Mario Balotelli'yi istedi. M'Baye Niang ile yollarını ayıran Akdeniz ekibi ise bir santrforunu daha kaybetmek istemedi ve Salernitana'yı geri çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'dan Balotelli için ret!
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01 Şubat 2024 16:20
Son güncelleme 01 Şubat 2024 17:25
Ocak ayındaki transfer döneminde birçok futbolcusu ile yollarını ayıran Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin ayrılığını ise veto etti.

SALERNITANA'DAN TRANSFER HAMLESİ

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Salernitana, Balotelli'nin transferi için Adana Demirspor'un kapısını çaldı. Ancak İtalyan ekibinin, 33 yaşındaki santrfor için yaptığı girişimlerin başarısız olduğu ifade edildi.

ADANA DEMİRSPOR PERFORMANSI

M'Baye Niang ile yollarını ayıran Adana Demirspor'un, başka bir santrforunu daha kaybetmek istemediği ve bu nedenle Salernitana'yı geri çevirdiği aktarıldı.

Adana Demirspor'da bu sezon bu sezon 5 maçta süre bulan Balotelli, 3 kez gol sevinci yaşadı. 

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