Adana Demirspor'da sözleşme fesih!

Adana Demirspor'da Edouard Michut'un alacakları ödenmediği için sözleşmesini feshettiği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'da sözleşme fesih!
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21 Ağustos 2024 15:28
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Edouard Michut, takımdan ayrıldı.

SÖZLEŞME FESİH

RMC Sport'ta yer alan habere göre, 21 yaşındaki futbolcu, alacaklarının ödenmesinin ardından salı akşamına kadar kulübe süre verdi. Beklenen sürede Michut'a ödemeye yapılmadığı ve genç oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Michut'un İtalya Serie A'dan çeşitli talipler olduğu ve başka liglerden de oyuncuyla ilgilenen kulüpler olduğu iddia edildi.

ADANA DEMİRSPOR PERFORMANSI

Adana Demirspor, Michut'u geçen sezon önce Paris Saint-Germain'den kiralamış, ardından genç oyuncunun bonservisini almıştı.

Akdeniz ekibinde 27 maçta süre bulan Michut, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

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