Adana Demirspor'da Jose Fonte son aşamada

Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor, Jose Fonte transferini noktalamaya hazırlanıyor.

Haber; Yeni Asır
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Adana Demirspor'da Jose Fonte son aşamada
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11 Temmuz 2021 14:22
Adana Demirspor transfer bombalarına devam ediyor. Younes Belhanda, Britt Assombalonga ve Mario Balotelli gibi yıldızları kadrosuna katmayı başaran Güney ekibi, bir transferi daha bitirmek üzere.

Mavi Şimşeklerin, bir süredir görüşme halinde oldukları Fransa'da Lille forması giyen ve sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu Jose Fonte ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Portekizli futbolcunun kulübüyle de anlaşma sağlandığı ve 37 yaşındaki yıldızın Adana'ya giderek imza atacağı kaydedildi. 

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