Konyaspor da istiyor

Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle lige damgasını vuran Adana Demirspor, sezona istediği gibi bir başlangıç yapamadı.Samet Aybaba sonrasında teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Montella'yı getiren Mavi Şimşekler, her geçen gün oyununu geliştirmeye devam etti. İlk devrenin son bölümünde son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Adana temsilcisi, 6. sıraya kadar yükseldi.Mavi-Lacivertliler, ligin ikinci yarısında ise Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor. Bu anlamda devre arasında da takıma takviyeler yapılacak. Mavi Şimşekler'in hedefi ise İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari ile sözleşmesini fesheden Diego Farias olacak.Forvet arkasında görev yapabilen ve aynı zamanda hücumun sağ ve sol kanatlarında da forma giyebilen Brezilyalı yıldız için girişimler başladı.Adana Demirspor, transfer dönemi açılır açılmaz 31 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Ancak bu transferde Mavi Şimşekler'in bir diğer rakibi de Süper Lig ekiplerinden Konyaspor olacak.Gelen son haberlere göre Farias'ın, Adana Demir'e bir adım daha yakın olduğu bilgisine ulaşıldı.