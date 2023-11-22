Adana Demirspor'da Belhanda kararı!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Younes Belhanda ile sözleşme uzatıyor.
Sözleşmesinin son yılına giren ve Fransa'ya döneceği iddia edilen Belhanda, Adana Demirspor'un yeni kontrat teklifini kabul etti.
Adana Demirspor ve 33 yaşındaki futbolcu arasında kısa süre içerisinde yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.
2021 yılından bu yana Akdeniz ekibinin formasını giyen Belhanda, Akdeniz ekibinde 71 maçta 19 gol, 12 asistlik performans sergiledi. [5 Ocak Gazetesi]
Sözleşmesinin son yılına giren ve Fransa'ya döneceği iddia edilen Belhanda, Adana Demirspor'un yeni kontrat teklifini kabul etti.
Adana Demirspor ve 33 yaşındaki futbolcu arasında kısa süre içerisinde yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.
2021 yılından bu yana Akdeniz ekibinin formasını giyen Belhanda, Akdeniz ekibinde 71 maçta 19 gol, 12 asistlik performans sergiledi. [5 Ocak Gazetesi]
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