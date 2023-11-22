Adana Demirspor'da Belhanda kararı!

Adana Demirspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Younes Belhanda ile yeni kontrat imzalayacak.

, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'da Belhanda kararı!
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22 Kasım 2023 15:23
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Younes Belhanda ile sözleşme uzatıyor.

Sözleşmesinin son yılına giren ve Fransa'ya döneceği iddia edilen Belhanda, Adana Demirspor'un yeni kontrat teklifini kabul etti.

Adana Demirspor ve 33 yaşındaki futbolcu arasında kısa süre içerisinde yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.

2021 yılından bu yana Akdeniz ekibinin formasını giyen Belhanda, Akdeniz ekibinde 71 maçta 19 gol, 12 asistlik performans sergiledi. [5 Ocak Gazetesi]

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