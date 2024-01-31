Adana Demirspor'da ayrılıklar sürüyor!

Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli ile yolların ayrıldığını açıkladı. Akdeniz ekibi ayrıca Mbaye Niang'ın sözleşmesini feshetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'da ayrılıklar sürüyor!
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31 Ocak 2024 15:09
Son güncelleme 31 Ocak 2024 15:16
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da yaprak dökümü devam ediyor.

Akdeniz ekibi, orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Adana Demirspor'un açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Benjamin Stambouli'nin, babasının vefatı sonrasındaki süreçte ailesinin yanında olması talebi neticesinde oyuncumuzla beraber aldığımız karar doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Stambouli'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

NIANG'IN SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Akdeniz ekibi ayrıca Stambouli ile birlikte Mbaye Niang'ın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Niang'ın İtalyan ekibi Empoli'ye imza atması bekleniyor.

ADANA DEMİRSPOR'DA AYRILIKLAR

Adana Demirspor'da devre arası transfer döneminde daha önce Younes Belhanda, Jonas Svensson, Kevin Rodrigues ve Badou N'Diaye gibi takımın önemli isimleriyle yollar ayrılmıştı.

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