Adana Demirspor buzu kırdı: İzlandalı geldi!

Adana Demirspor, İzlandalı orta saha oyuncusu Birkir Bjarnason'u transfer etti

Haber; AA
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Adana Demirspor buzu kırdı: İzlandalı geldi!
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12 Ağustos 2021 21:06
Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, İzlandalı orta saha oyuncusu Birkir Bjarnason'u kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İzlanda Milli Takımı oyuncusu 33 yaşındaki Bjarnason ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bjarnason'un en son Brescia forması giydiği aktarıldı.


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