Adana Demirspor ayrılığı açıkladı

Adana Demirspor, Jovan Manev'i Osijek'e kiraladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Adana Demirspor ayrılığı açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Eylül 2023 22:12
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Kuzey Makedonyalı stoper Jovan Manev'i Hırvatistan 1. Lig ekiplerinden Osijek'e kiraladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jovan Manev'in kiralık transferi konusunda futbolcu ve Osijek Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi'nde Osijek ile karşılaşmış ve Hırvat ekibini elemişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery