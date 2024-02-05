Adana Demirspor'a Hollanda'dan kaleci

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, transfer için harekete geçti.



Hollanda basınında yer alan habere göre, Akdeniz temsilcisinin, Heerenveen forması giyen Andries Noppert ile ilgilendiği belirtildi.



Adana Demirspor'un 29 yaşındaki futbolcuyu kiralamak ve sözleşmeye satın alma opsiyonu da eklemek istediği aktarıldı.



Heerenveen ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Noppert, Hollanda Ligi'nde 19 maçta forma giydikten sonra geçtiğimiz hafta kaleyi Mickey van der Hart'a kaptırdı.



