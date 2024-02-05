Adana Demirspor'a Hollanda'dan kaleci

Adana Demirspor, Heerenveen'de forma giyen Hollandalı kaleci Andries Noppert'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer etmek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Adana Demirspor'a Hollanda'dan kaleci
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Şubat 2024 14:02
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, transfer için harekete geçti.

Hollanda basınında yer alan habere göre, Akdeniz temsilcisinin, Heerenveen forması giyen Andries Noppert ile ilgilendiği belirtildi.

Adana Demirspor'un 29 yaşındaki futbolcuyu kiralamak ve sözleşmeye satın alma opsiyonu da eklemek istediği aktarıldı.

Heerenveen ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Noppert, Hollanda Ligi'nde 19 maçta forma giydikten sonra geçtiğimiz hafta kaleyi Mickey van der Hart'a kaptırdı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery