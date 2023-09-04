Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk etti.



Mersin Stadı'nda oynanan karşılaşma karşılıklı gollerle 3-3 berabere tamamlandı.



Karşılaşmanın 40. dakikasında Yukatel Adana Demirspor Cheriff Ndiaye'nin golüyle ilk yarıyı önde tamamlarken ev sahibi Atakaş Hatayspor ikinci yarıda gollerini buldu.



53 ve 73'te penaltıda Strandberg'in golleriyle öne geçen Hatayspor'da 75. dakikaya gelindiğinde Dele Bashiru skoru 3-1'e getirdi. 84. dakikada Gravillon'un golü skoru 3-2 yaptı, 89'da Aabid'in kendi kalesine golü ise maçın skorunu 3-3 olarak ilan etti.



Bu sonuçla Atakaş Hatayspor 6, Adana Demirspor ise 5 puana yükseldi.



Önümüzdeki hafta Atakaş Hatayspor Karagümrük'e konuk olurken Yukatel Adana Demirspor ise Pendikspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



5. dakikada sol kanatta topla buluşan Fernandes, ceza sahası dışından kaleyi yokladı, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.



14. dakikada ceza sahası içerisinde sol tarafta Rodrigues'in ortasında topla buluşan Cherif Ndiaye, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR'dan gelen uyarı ile gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi.



20. dakikada ceza sahası önünden kaleyi gören Aburjania'nın şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.



29. dakikada rakip ceza sahasında paslaşan Hatay ekibi oyuncuları meşin yuvarlağı Ömer Faruk Beyaz'la buluşturdu. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak, kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.



36. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası içerisine kestiği ortada, Hatay defansı topu kontrollü şekilde uzaklaştırdı.



41. dakikada Yukatel Adana Demirspor öne geçti. Belhanda'nın pasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın altıpas içerisine gönderdiği meşin yuvarlağa Cherif Ndiaye dokundu. Top ağlarla buluştu: 0-1.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



53. dakikada Atakaş Hatayspor, durumu 1-1 yaptı. Sol kanattan Fernandes'in altıpas içerisine gönderdiği topa dokunan Strandberg, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.



55. dakikada ceza sahası dışından Strandberg'in kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.



68. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde topla buluşan Rayane'nin vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir çeldi, altıpas içerisinde topu önünde bulan Lamkel Ze'nin kaleye gönderdiği top direkten döndü.



Pozisyon öncesinde Emre Akbaba'nın müdahale ettiği Dele-Bashiru yerde kaldı. Maçın hakemi VAR'a gitti. Maçın hakemi VAR'dan gelen uyarıyla penaltı noktasını gösterdi.



73. dakikada Hatayspor öne geçti. Penaltıda topun başına geçen Strandberg, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.



74. dakikada Atakaş Hatayspor, durumu 3-1 yaptı. Sol kanattan gelişen atakta Strandberg'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Dele-Bashiru'nun vuruşunda, top filelere gitti.



84. dakikada Adana Demirspor, farkı 1'e indirdi. Savunmadan dönen topla ceza sahası dışında buluşan Gravillon'un sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.



89. dakikada Adana Demirspor beraberliği sağladı. Sağ kanattan gelen topla ceza sahası dışında buluşan Nani'nin şutunda, defansa da çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 3-3.



90+3. dakikada Adana Demirspor ceza sahası dışından serbest vuruş kullandı. Niang'ın şutunda, kaleci Erce Kardeşler topu kornere çeldi.



Stat: Mersin



Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Emin Tuğral, Hakan Yemişken



Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Bekaroğlu, Kilama, Engin Can Aksoy (Dk. 46 Kerim Alıcı), Görkem Sağlam (Dk. 46 Lamkel Ze), Aburjania, Dele-Bashiru, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 61 Rayane), Strandberg (Dk. 90 Onur Arı), Fernandes (Dk. 90 Matondo)



Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Gravillon (Dk. 84 Nani), Semih Güler, Rodrigues (Dk. 79 Niang), Stambouli (Dk. 65 Badou Ndiaye), Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola (Dk. 66 Yusuf Erdoğan), Cherif Ndiaye



Goller: Dk. 41 Cherif Ndiaye, Dk. 84 Gravillon, Dk. 89 Nani (Yukatel Adana Demirspor) Dk. 53 ve 73 (Penaltıdan) Strandberg, Dk. 74 Dele-Bashiru (Atakaş Hatayspor)



Sarı kartlar: Dk. 26 Engin Can Aksoy, Dk. 57 Ömer Faruk Beyaz, Dk. 75 Dele-Bashiru, Dk. 78 Strandberg, Dk. 80 Burak Bekaroğlu, Dk. 90+6 Kerim Alıcı (Atakaş Hatayspor), Dk. 80 Cherif Ndiaye, Dk. 87 Semih Güler (Yukatel Adana Demirspor)



