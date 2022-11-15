Adam Murray, 6. Lig ekibine imza attı

Beşiktaş'ta Valerien Ismael döneminde yardımcı antrenörlük yapan Adam Murray'ın yeni adresi İngiltere 6. Lig'e imza attı.
İngiltere 6. Lig ekiplerinden AFC Fylde takımın başına Adam Murray'ın getirildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, İngiliz futbol adamı ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İngiltere 6. Lig ekiplerinden AFC Fylde takımın başına Adam Murray'ın getirildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, İngiliz futbol adamı ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
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