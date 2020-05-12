"Survivor 2020" yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı ve ekibin bir kısmının Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla 14 Mayıs'ta İstanbul'a geleceği ve Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda 14 gün karantinada tutulacağı iddia edildi. Ancak Acun Ilıcalı bu haberi yalanladı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Acun Ilıcalı "Türkiye'ye döneceğim haberi yanlış, bölgedeki vatandaşlarımızı bulundukları adalardan alıp ekibimizin bir kısmıyla Türkiye'ye yolluyoruz, özlem doluyum o ayrı." dedi.