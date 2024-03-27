Acun Ilıcalı, Sporx'e konuştu: Hull City, Fenerbahçe, Hakemler...

''BÜTÜN ŞEHİR TÜRK BAYRAKLARIYLA GEZİYOR''

''Bizimkisi başlarken bir rüyaydı. Bir aile yaratmak, dünya futbolunun şu anda bir numarası Premier Lig'e aday olmak ve sonunda da oraya çıkmak. Oradaki iki senemiz doldu. Baktığımız zaman çok güzel iki sene geçti diye düşünüyorum. Öncelikle projede Türkiye'nin ismini İngilizlere güzel bir şekilde gösterip ülkemizin sıcaklığını ve farklılığını hissettirmek istedik. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Bütün bir şehir Türk bayraklarıyla gezerek bize olan sevgilerini hep gösterdiler. Devamında tabii ki performans bölümüne gelirsek şehirde stadın bir anda 8-9 bin kişiye oynarken 23-25 binlere gitmesi güzel oldu. Seyircininde stadyuma dönmesini sağladık. Performans olarak da takım maç eksiğiyle yedinci. Altıncı olursak play-off oynayacağız. Çok önemli maçlar var. Heyecanla bekliyoruz.'' dedi. İLGİLİ VİDEO dedi.

''GELDİĞİMİZ YER KENDİ ÇAPIMIZDA ÇOK İYİ''

''Bu sezon play-off'un gelmesiyle Premier Lig hayalleri devam edecek. Gelecek yaz Hull City'i nasıl bir planlama bekliyor?'' sorusuna cevap veren Ilıcalı, ''Benim tek bir felsefem var o da gelişim. Ben gerçekten gelişim istiyorum. Kendi mesleğimde de öyle yaptım. Gelişim olduğu sürece korkmayın. Mühim olan gelişimi sağlamak. Şu anda baktığımız zaman üstüne koya koya gidiyoruz. İngiltere Championship'te şu anda 5 takım paraşüt parası ile oynuyor. İkisi geçen seneden geliyor, üç tanesi de bu seneden. Yani 5 takım paraşüt parası alıyor. Bunların 3 tanesi 75 milyon pound, geri kalanı da 50 milyon pound ve 25 milyon pound şeklinde. Bütçeler 80-90 milyon pound gibi düşünün. Bir de paraşüt parası almayan bizim gibi takımlar var. Onlar kendi harcamalarını kendileri yapan ama limitleri olan takımlar. Bizdeki limit 15 milyon pound. Öbür takımlar 70-80 milyon bütçeli. Kendi kategorimizdeki takımlarda şu anda biz ikinciyiz. Bizden üstün bir tek Ipswich Town var. Öncelikle geldiğimiz yer kendi çapımızda çok iyi. O yüzden çok mutluyuz. Bu sene olur olmaz ayrı bir şey ama uzun yolculuğa çıktık biz. Takımın sonuçta sahibiyim. Bir sezonluğuna gelmediğim için iddialıyız.'' sözlerini sarf etti.

''ÇOK BARİZ ADALETSİZLİK VAR'

''Paraşüt parasıyla ilgili görüşmeler yaptınız İngiltere'de. Bu konuyu değiştirebilecek misiniz?'' sorusunu yanıtlayan Acun Ilıcalı, ''Buradaki adaletsizliği değiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Ben öyle çok sessiz kalan bir tip değilim. Hatalı ve yanlış gördüğüm şeyleri Türkiye'de de İngiltere'de de dile getiriyorum. Çünkü sonuç itibarıyla İngiltere'de ciddi derecede basında yer almış olduğum için biraz da aslında bunun avantajını kullanmak istiyorum. Çünkü bir şey söylediğim zaman haber oluyor. Çok bariz bir adaletsizlik var. Bundan yıllar önce paraşüt paraları çok yüksek değilken küsüratlar varmış. Fakat şu anda aslında takımların çökmemesi için kurulan o paraşüt parası sistemi makası öyle bir açtı ki çok fazla. Bir lig düşünün senin limitin 15 milyon pound iken adamın limiti 100 milyon. Nasıl yapacağız? Adam zaten Premier Lig'den geliyor, kadrosu zaten güçlü. O kadronun üstüne öyle bir destek vererek o kadronun tamamen tutulmasını sağlıyorsun. Premier Lig takımını Championship takımı nasıl geçecek? Maç sayısı da uzun, 46 maç. O yüzden bununla ilgili mücadelemizi sürdüreceğiz. Sürekli dile getirerek, temaslarda bulunarak bu sistemi değiştirmeye çalışacağız.'' ifadelerini kullandı.

''SLOVENYA'DAN TAKIM ALABİLİRİZ''

''İrlanda projeniz de vardı ancak oradan vazgeçtiniz. Bundan sonrasında almak istediğiniz bir kulüp var mı?'' sorusuna cevap veren Ilıcalı, ''Şimdi Slovenya'yı düşünüyoruz. Yunanistan'da bir vakit geçirdik ama istediğimiz takımı bulamadık. Şimdi Slovenya Ligi'nin bizim için doğru yer olduğunu düşünüyoruz ekip olarak. Bir değişiklik olmazsa Slovenya'dan yakın bir zamanda takım alabiliriz.'' cevabını verdi. İLGİLİ VİDEO cevabını verdi. sorusuna cevap veren Ilıcalı,

''YİRMİNİN ÜSTÜNDE TRANSFER TEKLİFİ ALMIŞTI''

''Abdülkadir Ömür, bambaşka bir seviyeye gelmiş durumda. Onun bayağı bir talibi varken Hull City'e getirdiniz. Bu yaz yine bizleri bekleyen sürprizler var mı?'' şeklindeki soruya Acun Ilıcalı şu yanıtı verdi; ''Abdülkadir Ömür çok değerli bir futbolcu. Hull City'e götürmek çok kolay bir şey değil. Sonuçta yirminin üzerinde bir transfer teklifi almış. Bence ülkemizin göz bebeği futbolcularından bir tanesi. Bizim işe bakış açımızı, projemizin bizim açımızdan ne kadar önemli olduğunu ve onun açısından da parlak durduğunu anlattığımız zaman sevgili Abdülkadir bize sıcak baktı. Çünkü çok başarılı maçlar çıkardı Türkiye'de. Çok başarılı bir futbolcu ama kendisini o da Avrupa'da görmek istiyor. Artık dünyanın önemli liglerinde başarılı olmak istiyor. Bir de şöyle bir konu var. Bir futbolcuyu bizim ekibimiz beğenip istiyorsak orada bir 'Acun güvencesi' de oluyor Türk futbolcular için. Bizim çok önemli yıldızlarımız zamanında yurt dışına gittiler. Hoca oynatmadı, başka hoca geldi falan çok olay biliyorum. Mesela Mesut Özil'in bile Real Madrid'den bir gidişi vardır çok anlamsız. Transferin son gününde bir anda Arsenal'e gitti. Onun dışında Nuri ve Hamit, Real Madrid'de hoca oynatmadı. Başka hoca belki de oynatacaktı. Çok böyle başımıza olaylar gelmiş bir milletiz. Futbolcularımız için biz ciddi bakıyorsak aslında güvenli bir liman gibiyiz diye düşünüyorum. Abdülkadir de tercihini bizden yana kullandı ve çok güzel bir transfer oldu.'' İLGİLİ VİDEO şeklindeki soruya Acun Ilıcalı şu yanıtı verdi;

''İLLA TÜRK FUTBOLCU ALALIM İSTEMİYORUM''

''Kısmet. İlla Türk futbolcu alalım istemiyorum. Oraya tam uyanını yakalamamız lazım. Futbolcularımızın bir kısmının özelliği oraya çok uygun değil. İngiliz futbolunun kendi parametreleri var. Ben burada bir futbolcu beğendim, 'hadi gel oyna' diye olmuyor. Bizim teknik kadromuzun sıcak bakması lazım, transfer aklımızın sıcak bakması lazım. Şu açıdan çok mutluyum, hem Abdülkadır hem Ozan beni gururlandırıyorlar. Ozan'a özel tezahürat var 'Ozaann Tufannn' diye. Abdülkadir'i de şu an çok sevdiler, beste yapıyorlar onun için de. Çok özel ve gurur duyduğum şeyler. Bir de futbolun torpili olmaz. Futbolda şöyle bir şey var. Türk futbolcuyu getirdim oraya diye bir şey yok. Eğer başaramazsa hepimizi yakar. O yüzden çocuklarında öyle bir sorumluluğu var. Başkanın kendi ülkesinden getirdiği bir oyuncu olmak ayrı bir stres bence. Onun altından çok iyi kalktılar.''

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''F.BAHÇE, G.SARAY VE BEŞİKTAŞ DİYE BAKMAMAK LAZIM''

''Hull City'nin yanında Hull City'nin Türkiye ayağı da var. Burada istediğiniz durumda mısınız? Türkiye'de Türk futbolcuların entegre olması için önümüzde bekleyen bir şeyler var mı?'' sorusunu yanıtlayan başarılı iş adamı, ''Doğal olmasından yanayım bazı şeylerin. Sonuçta bu bir Türk takımı. O yüzden vatandaşlarımız bunu bizzat bizlere hissettiriyor. Futbol öyle bir şeydir ki kendi başarınla seyirciyi çekersin. Biz tabii ki popülariteyi sağladık. Hull City'i sokakta yüzde 75-80'i insanların sokakta biliyor. Ama ilginin artması için başarının gelmesi lazım. Son 2-3 ayda ilginin çok arttığını hissediyorum. Olur da Premier Lig'e çıkarsak bütün Türkiye konsantre olacak. Şu anda da sporseverlerimiz çok ilgi gösteriyorlar. Doğal olduğumuzu düşünüyorum. Ülkemizden de çok takip eden var. Burada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş diye bakmamak lazım. Sonuçta ben futbolda negatiflik üzerine bir dünya hiçbir zaman kurmadım. Hep pozitiflik üzerine kurdum. O yüzden de tüm futbolseverlerin Hull City'i desteklemesini bekliyorum. Bizim başarımız, ülkemizi temsil ettiğimiz için ülkemizin hanesine yazılacak bir başarı olacak. Küçük bir örnek vermem gerekirse Abramoviç, Chelseali döneminde Rus imajını dünyada artırdı ve pozitife taşıdı. O bildiğimiz soğuk insan grubu değil de sıcakkanlı olduğu belli olan, hareketleriyle bunu belli eden, takımdaki başarısı ve defalarca şampiyon olmasıyla dünyada imaj olarak ciddi bir pozitiflik yarattı. Benim de amacım bizim ülkemizin hak ettiği yerlere dünyada gelmesi. Bizi çok iyi tanıyorlar ama neden daha iyi tanımasınlar ve başarımızı görmesinler.'' şeklinde konuştu.

'FENERBAHÇE VE LİGDEN ÇEKİLME İÇİN YANIT!

'Bu çok zor bir durum. Keşke buraya gelmeseydi olaylar. Ben 6 aydır söylüyorum, son 1 aydır da devamlı olarak söylüyorum. Sadece bir konu çözülmüş olsaydı bugün bunlar yaşanmıyordu. O da yabancı hakem konusu. Kafanızda bu ülkenin yaşadığı tüm sıkıntıları değerlendirin, oradan hakemleri çekin ve yerine yabancı hakemleri koyun. Size garanti veriyorum bugün hiçbir iş buraya gelmeyecekti. Konular burada olmayacaktı. Biz bugün Fenerbahçe'nin ligden çekilmesini konuşmayacaktık. Trabzonspor sahası bu duruma düşmeyecekti. O maç çok erken bitecekti, gerilim katlanarak artmayacaktı. O yüzden bu konu yaralı olduğum bir konu. Niye yabancı teknik direktör geliyor da yabancı futbolcu geliyor da yabancı hakem olmasın ki? Dünyanın her yerinde de olan bir şey. Hakem konusunda da milliyetçi olmamıza gerek yok. İlla Türk olması lazım diye bir durum yok. Adaletin tartışıldığı bir dönemde yabancı hakem getirilseydi bunlar çözülürdü. Gelecekle ilgili düşüncem aynı. Acil bir şekilde Türkiye'ye gelmesi lazım yabancı hakemin.'' dedi. İLGİLİ VİDEO dedi.

''AVANTAJLI OLAN TAKIM FENERBAHÇE''

''Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi de belli oldu. Fenerbahçe'yi Ayasofya Stadı'nda finalde görebilir miyiz?'' sorusunu yanıtlayan Acun Ilıcalı, ''Yunan futbolunu yakından takip eden biriyim. Pedro Martins ile beraber çok iyi bir başarı sağlayan Olympiakos, daha sonra son 3 yıldır ciddi bir bocalamaya başladı. Açıkçası oluşan kaos fazla oyuncu transferine yol açtı. Fazla oyuncu transferi gelince kaos büyüdü. 3 ayda bir hoca gelmeye başladı. Olympiakos'u yakalayabileceğimiz en güzel noktada yakaladık. Aynı Olympiakos 3-4 sene önce çok ciddi bir futbol oynayarak Fenerbahçe'yi hem evinde hem deplasmanda yenmişti. Şu anda o Olympiakos yok. Olympiakos'u doğru yerde yakaladık. Çok önemli oyuncuları da cezalı olacak. Ancak negatif tarafı da şu; ligde şampiyonluğu kaybetmesi çok. büyük bir ihtimal olan Olympiakos'un da sezonu kurtarma şansı Konferans Ligi olacak. Finalin kendi ülkerinde olmasının verdiği motivasyon ve takımın potansiyeli de düşük değil. Orada bir dezavantaj var. Ama altını çizerek söylüyorum. Çok bariz bir Fenerbahçe üstünlüğü var kadrosal olarak. Şu anda bu üstünlüğü de sahaya yansıtırsak avantajlı olan biziz.'' yorumunu yaptı. İLGİLİ VİDEO

sorusunu yanıtlayan Acun Ilıcalı,yorumunu yaptı.

''PIQUE İLE 'KINGS LEAGUE'I TÜRKİYE'YE GETİREBİLİRİZ''

''Bir dönem Süper Lig'in kendisinden bile daha çok ilgi gören '4 Büyük Efsaneler Ligi' vardı. İnsanlar heyecanla takip etti. O proje yeniden olacak mı?'' şeklinde gelen soruya yanıt veren Acun Ilıcalı, ''Sevgili Pique geçtiğimiz iki hafta önce İstanbul'daydı. İki gün beraber konuşup toplantılar yaptık. Çünkü buna benzer bir lig dünyada başladı. İspanya'da başarılı oldu şimdide Meksika'da uyguluyor. O yüzden ilgimi de çekiyor. Onunla görüşüyoruz. Belki 'Kings League' denilen bu ligi Türkiye'ye getirmeye düşünüyoruz. İnşallah başarırız, Türkiye'ye getirme şansımız yüksek.'' şeklinde konuştu.



İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi, Sporx'e özel açıklamalarda bulundu. Kısa sürede Hull City'nin Premier Lig hedefi kurmasını sağlayan Acun Ilıcalı oldukça önemli açıklamaların altına imza attı.Sporx Genel Yayın Yönetmeni Burak Şen'e konuşan Acun Ilıcalı, Hull City'nin Premier Lig yolculuğundan Fenerbahçe 'ye, Milli Takım'dan Süper Lig ve hakemlere kadar birçok soruya yanıt verdi.sorusunu yanıtlayan Acun Ilıcalı,şeklinde gelen soruya cevap veren Ilıcalı,şeklinde gelen soruya cevap veren Ilıcalı,

''MESUT ÖZİL, SURVIVOR''





''Herkes Mesut Özil'in futbolu bıraktıktan sonra Survivor'a gideceğini konuştu. Mesut Özil, Survivor'a gidecek mi?'' sorusunu yanıtlayan Acun Ilıcalı, ''Öyle bir şey yok. O tamamen sosyal medya geyiği. Hiç gündeme bile gelmemiş bir konu. Bizim Survivor'da aradığımız bazı özellikler varsa, o özellikler başka özellikler. Mesut, dünyanın en büyük futbolcularından biri. Gelmiş geçmiş en iyi bence 30 futbolcudan biri. Mesut'un bundan sonraki kariyerine nasıl devam edeceğini bilmiyorum. Arada görüşüyoruz tabii ki ama böyle bir şey gündemimizde yok.'' cevabını verdi.











'RONALDINHO CEVABI, ALMANYA PROJESİ





''Ronaldinho bölümünde Survivor mükemmel bir rating aldı. Sonrasında da bütün dünyada da haber oldu. Bunun arkasında da Almanya'da Sport 1 kanal projeniz var. Sport 1 projenizi de merak ediyoruz. Sport 1 nasıl devam edecek?'' sorusuna cevap veren Ilıcalı, ''Ronaldinho, Survivor'daki yarışmacılara bir sürprizdi. Zaman zaman böyle sürprizler yapıyoruz. Geçmişte de Luda Cris'ten Adriana Lima'sına kadar birçok ünlüyü misafir ettik. Bizim aslında Almanya'da kanal alırken ki hayalimiz oradan yeni bir TV 8 yaratmak. Eğlence kanalı oluşturmak istiyoruz. Alman halkına yaptığımız prodüksiyonları izlettirmek. Bu konuda da tabii ki iddialıyız ama zaman ne gösterir bilinmez. Bir TV 8 başarısını Almanya'da yapabilirsek başarılı olur. Dünyanın en büyük dört ülkesinden biri Almanya televizyonculukta. O yüzden bizim için de İngiltere, Fransa diye Avrupa'nın televizyonculukta önemli ülkeler arasına girme fırsatı olacak. Heyecanlıyız bu konuda.'' ifadelerini kullandı.





''ELİMDEN GELENİ YAPTIM AMA HEDEF TAHTASI OLDUM''





''Korsan yayın konusunda sizlerde kendi platformunuz olan EXXEN'de sıkıntılar yaşadınız. Korsan yayına ne gibi önlemler alınabilir?'' şeklindeki soruyu yanıtlayan Acun Ilıcalı, ''3 yıldır elimden geleni yaptım ama bu konuda ilerleyemediğim gibi bir de hedef tahtası oldum. Şampiyonlar Ligi'nden ciddi bir zarar ettik. O yüzden devam etmedik. Çok düşük bir teklif verdik. Çünkü korsan yayın ciddi derecede zarar veriyor. Devletimizden bu konuda destek aldık. Bu konuda çaba var ama detaylı bir konu bu. Kaçak yayın seyretmenin, hırsızlığın normalleştiği, insanların kaçak yayın seyrettiği zaman rahatsız olmadığı bir ortam görüyorum şu anda. Türk futbolu için üzülüyorum. Bugün başarılı bir ihale süreci olmuş olabilir ama normal Türk liginin korsan yayıncısız hakkı çok daha fazlasıydı. Bir şey söylediğimiz zaman da bakıyorum çok garip garip yorumlar geliyor. Ama bu konuda tabii ki ligin sahibi olmamamız demek destek vermeyeceğim anlamına gelmez. Bu konuda aynı görüşteyim. Korsan yayının ortadan kalkması Türk futboluna hizmet olur. Özellikle Anadolu takımlarına.'' dedi.





''Bir gün korsan yayını kaldırmayı başarabilirsek Süper Lig yayıncılığını alır mısınız?'' sorusuna ise Acun Ilıcalı şu cevabı verdi; ''Süper Lig yayıncısı biz olur muyuz bilmiyorum ama en azından değeri artar. Şu anda ciddi bir ihale ile Bein Sports aldı. Önemli bir miktar verdiler. Onu göz ardı etmeyelim. Bu kadar korsana rağmen verilen para yüksek bir para. O yüzden şu an için başarılı bir yerde. İleride korsan kalkarsa zaten Bein Sports'tan da daha yüksek rakamlar gelir. Adamlarda dünya kadar yatırım yapmışlar, onlarda para kazanamadığı için rakamları yükseltemiyorlar.'' İLGİLİ VİDEO













''DÜNYA FUTBOLUYLA İLGİLİ FİKİRLERİM VAR''





''Geçtiğimiz günlerde UEFA Başkanı Ceferin ile görüştünüz. Görüşmenizin nedeni nedir?'' sorusunu yanıtlayan Acun Ilıcalı, ''Slovenya'da takım alma projem var. Kendisi de Sloven olduğu için görüştük. Fenerbahçe maçından sonra İstanbul'da da bir araya geldik. O konuda sağ olsun hem dünya hem Avrupa futbolunu konuşmak çok güzel bir şey. Bazı fikirlerim var dünyadaki futbolla ilgili onları anlattım ona. Sağ olsun o da dinledi. Slovenya'daki kulüp konusunda görüşmelerimiz var. Kısmet artık.'' dedi.





''ARDA'NIN ÖNÜNDE REAL MADRID ENGELİ VAR''





''Hepimizin büyük bir merakla takip ettiği Arda Güler hakkında düşünceniz nedir?'' şeklindeki soruyu yanıtlayan Ilıcalı, ''Arda Güler bizim göz bebeğimiz. Kendisiyle arada görüşüyorum. Elimden geldiğince ona tavsiyelerde bulunuyorum. Futbol kapasitesinin ne olduğunu hepimiz zaten biliyorduk, bütün İspanya'da görmüş oldu bence 5 dakika içerisinde. Ama önünde şu anda Real Madrid gibi bir engel var. Takımın kalitesi çok iyi. Doğru bir takıma mı gitti onu düşünüyorum. Arda Güler'in ara bir takımda 3-4 senesi iyi olurdu. Ama Real Madrid'i görünce de insan ne yapsın? Kapına Real Madrid gelmiş, kapı çalıyor ve kapıyı açıyorsun 'Hello ben Real Madrid'. Ne yapacaksın yani çocuğu da suçlayamayız.'' sözlerini sarf etti. İLGİLİ VİDEO





''BİR ŞEY HAYAL ETMİYORUM AMA ÇOK ŞEY HAYAL EDİYORUM''





''EURO 2024 için Türk Milli Takımı ile ilgili herkes çok heyecanlı. Sizce nereye kadar gidebiliriz?'' sorusuna da cevap veren Acun Ilıcalı, konuşmasını şu sözlerle noktaladı: ''Kesinlikle heyecanlanmalıyız. Mükemmel bir jenerasyon var. O yüzden de ben heyecanlanıyorum. Oynadığımız futbol güzel. Hırvatistan deplasmanında oynanan futbol, Almanya maçındaki futbol şu anda bizi o seviyelerde gezdiğimizi gösteriyor. Hocamızda gayet iyi duruyor şu anda. Ne yaparız bilmiyorum ama orta sahamız dünya çapında. Eskiden defansımız az kalırdı, oralarda şimdi çok daha yukarıdayız. Forvette de genç arkadaşların parlamaya başlaması heyecan veriyor. Bu kadronun yenemeyeceği bir takım yok kapasite olarak. Bir şeyi hayal etmiyorum ama çok şeyi hayal ediyorum.''







