Acun Ilıcalı, İrlanda'dan takım satın alıyor

TRİBÜNDE GÖRÜNTÜLENDİ

DUNDALK GÖRÜŞMELERİ DOĞRULADI

"YÜZLEŞİLMESİ GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ"

"ORTAKLARA İHTİYACIMIZ OLACAK"

"GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

"HERKES ÇOK ÇALIŞIYOR"

Türk iş insanı Acun Ilıcalı, Hull City'nin ardından bir futbol takımı daha satın almak için çalışmalarına başladı. İrlanda basınının duyurduğu gelişmenin ardından Acun Ilıcalı'nın Dundalk'ın Bohemians ile oynadığı müsabakayı tribünden izlediği görüldü.İrlanda basınından LMFM'in haberine göre; Acun Ilıcalı, İrlanda Premier Lig ekibi Dundalk FC'yi satın almak için harekete geçti. Acun Ilıcalı'nın Dundalk FC'yi satın alarak genç oyuncularına bu takımda forma şansı vermeyi planladığı belirtildi.Acun Ilıcalı kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, Hull City'deki genç oyuncuların gelişimi için bir kulüp satın alma niyetinde olduğunu söylemişti.Acun Ilıcalı bu haberleri doğrular bir hamlede bulundu. Türk iş insanı; İrlanda Premier Lig'in 2'nci haftasında Bohemians'ın Dundalk FC ile oynadığı maçı tribünden takip ederken görüntülendi.Dundalk FC kulüp tarihinde çok sayıda başarıya imza attı. İrlanda temsilcisi; İrlanda Premier Ligi'nde 14 kez şampiyonluğa ulaştı. İrlanda FA Kupası'nda 12 kez zafere ulaşan takım Dundalk FC oldu. Dundalk FC aynı zamanda 7 kez İrlanda Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı. Dundalk FC, İrlanda Premier Lig'in en başarılı ikinci takımı olarak gösteriliyor.Dundalk FC'nin sahipleri Sean O'Connor, Andy Connolly ve Alan Clarke; Acun Ilıcalı hakkında çıkan haberlere taraftarların tepki göstermesi üzerine bir açıklama yaptı. İrlandalı taraftarların kulübün satılacağı haberlerine tepki göstermesinin ardından yapılan açıklamada görüşmelerin sürdüğü belirtildi."Kasım 2021'de devraldığımızdan beri oyuncularımıza ve kadromuza odaklanmak kulübümüzün temel ilkesi olmuştur. Şehrimizle bağlantısı olan herkesin takımıyla gurur duymasını ve cuma günlerini o akşamki maçı sabırsızlıkla bekleyerek geçirmesini istiyoruz. Bunu göz önünde bulundurarak, maç günü saha dışı konularla ilgili açıklamalar veya açık mektuplar yayınlamak ideal olmaktan uzaktır. Ancak, Dundalk taraftarları ve kulüple bağlantılı kişiler tarafından gelecekteki yönümüzle ilgili dile getirilen endişeler göz önüne alındığında, düşüncelerimizi açıklamak için bugün hepinizle doğrudan iletişim kurmamız gerektiğini düşünüyoruz.""İlk olarak, çok sayıda taraftarın Birleşik Krallık'tan gelen raporlardan endişe duyduğunu tamamen anlıyoruz. Başka bir kulüple potansiyel bir ortaklığın nasıl çalışabileceğine dair herhangi bir bağlam veya bilgi olmadan, birçok taraftarın daha fazla sahiplik değişikliği konusunda endişeli olması elbette kaçınılmazdır. Ancak, destekçilerimiz gerçek endişelerini dile getirirken onlara karşı açık olmak gibi daha büyük bir sorumluluğumuz var.""Geçen yıl yaklaşık 700 taraftar, Taraftar Danışma anketimiz aracılığıyla bize ayrıntılı geri bildirimde bulundu. Taraftarların %75'inden fazlası, kulübü desteklemelerinin en önemli nedeninin 'kulübün topluluğumuzu temsil etmesi' olduğunu söyledi. Bu sonuç beklenmedik değildi. Bu nedenle, temel hedeflerimizden biri topluluk çalışmasıdır. Yakın tarihli bir örnek, Fyffes'in büyük desteğiyle Harry Taaffe Akıl Sağlığı Programının başlatılmasıdır. Önümüzdeki aylarda topluluk operasyonlarımızı daha fazla alana yaymayı umuyoruz.""Bir sonraki ana hedefimiz, tabii ki, futbol takımımızın başarısı. Geçen sezon Avrupa futboluna dönüşü garantiledik. Bu yılki amacımız, gelişmeye devam etmesi için Stephen'a mümkün olduğunca fazla destek sağlamaktır. Brian Gartland'ı yeni Futbol Operasyonları Başkanımız olarak atadığımız sürece, birinci takımın bütçesi arttı. Birçok kulübün büyük gelişmeler kaydettiği böylesine rekabetçi bir ligde son derece zorlu olsa da, harika bir menajerimiz, harika bir teknik direktör ekibimiz ve çok yetenekli ve özverili bir oyuncu grubumuz olduğuna inanıyoruz.""Diğer bir önemli hedef ise Oriel Park'taki tesisleri iyileştirmektir. Bu eski bir sorundur ve bununla yüzleşilmesi gerektiğini biliyoruz. Taraftar anketimize katılanların %90'ından fazlasının Oriel Park'ın amaca uygun olmadığını söylemesi şaşırtıcı değildi. Oriel Park, gurur duyduğumuz bir ev - ancak seyircilerin ve genel kulüp gelişiminin iyileştirilmesinin önünde büyük bir engel olduğu açık. Kulübe dahil olan herkes için asıl mesele, eski tesislerimizi geliştirirken aynı zamanda sahada yüksek bir standardı nasıl koruyabileceğimizdir. Bu nedenle kulübe daha fazla yatırım yapma olasılığı konusunda açıktık.""Kulüp, medyada belirtildiği gibi 'ilgili taraflara teklif edilmedi'. Bu tür yorumlar, çaresizce kulübü satmaya çalıştığımız izlenimini veriyor. Gerçek şu ki, sadece kulübü satmak için çaresiz değiliz, aynı zamanda kulübü satmaya da çalışmıyoruz. Kulüp finansal olarak istikrarlı, ilerliyoruz, Avrupa'ya katılmaya hak kazandık ve bu sadece ikinci sezonumuzun başlangıcı. Ancak, sınırlarımız konusunda dürüst olmalıyız. Oriel Park'ı aynı anda modernize ederken sahada güçlü bir takım tutma hedefimize ulaşmak istiyorsak ortaklara ihtiyacımız olacak.""Son 15 ayda, kulübe yatırım yapma olasılığını araştırmak isteyen 10 ciddi kişi veya grup bize ulaştı. Dundalk Futbol Kulübü'nün gelecekteki gelişiminin, kulübe kişisel olarak sahip olmamızdan çok daha önemli olduğunu her zaman savunduk. Bir mülkiyet grubu olarak, yöneticimize verebileceğimiz desteği iyileştirmeye yardımcı olacak herhangi bir fırsatı değerlendirmemek ve zemin iyileştirmeleri yapma sürecini başlatmak çok dar görüşlülük olur. Aksini bildiren haberlere rağmen üç farklı grupla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu tartışmalar, tüm yatırım, hissedarlık ve mülkiyet senaryolarını içerir. Kesinlikle hiçbir şey kararlaştırılmadı veya sonuçlandırılmadı.""Günler içinde bir anlaşmaya varılabilir, birkaç hafta veya ay daha sürebilir veya hiç gerçekleşmeyebilir. Bu çok öngörülemeyen bir iş. Kulübün yararına olacak bir anlaşma yapmaya istekli olsak da, herhangi bir anlaşmayı tamamlayabilmemiz için bunun bizi gerçekten heyecanlandıran bir şey olması gerekecek. Sahada rekabet etmemize yardımcı olan topluluk gelişimi ve tesis iyileştirmeleri, tüm tartışmalarımızın mihenk taşıdır. Bir sahiplik grubu ve Dundalk FC taraftarları olarak, kulübün son yıllarda içinden geçtiği çalkantılı dönemin farkındayız ve herkese bu seçeneklerden herhangi biri başarılı bir sonuca ulaşırsa, Dundalk Futbol Kulübü'nü terk edeceğinden emin olmak istiyoruz. Tüm topluluğumuz, futbol ve gelişim hedeflerimizi karşılamak için çok daha güçlü bir konum.""Bu tartışmaların çoğu elbette gizlidir ve gizlilik anlaşmalarını içerir. Bu konuları toplum içinde konuşmak ya da her habere ya da tweet'e tepki göstermek çok zor. Ancak, daha fazlasını yapmamız gerektiğini anlıyoruz. Bir sonraki güncellememiz, Sean'ın Gavin ile bir röportaj için oturacağı Salı günü olacak ve sizi resmi kulüp kanallarımız aracılığıyla düzenli olarak bilgilendireceğiz. Lütfen Kasım 2021'deki devralmadan bu yana aldığımız inanılmaz düzeyde desteği bize vermeye devam edin. 2022'de kulübün tüm seviyelerini yeniden inşa etmek için büyük bir zorlukla karşılaştık. Her şey başarılı mıydı? Kesinlikle hayır. Ele alınması gereken sorunlar var mı? Elbette, ancak performansımızın en büyük eleştirmenlerinin basında veya sosyal medyada olmadığından, Dundalk FC ile günlük olarak ilgilendiklerinden kesinlikle emin olabilirsiniz.""İlk takımımızdan akademimize ve yönetimimize kadar herkes kulübü her yönden geliştirmek için çok çalışıyor. Azınlık veya çoğunluk hissedarı olarak yeni bir ortakla anlaşmaya varmamız, bu zorlukların üstesinden gelmeyi kolaylaştıracaktır. Lütfen sahiplik grubundaki olası değişikliklerden korkmayın veya olumsuz bakış açılarına inanmayın. Tüm kararlar sadece kulübümüzü güçlendirmek amacıyla alınacaktır."