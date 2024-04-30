Acun Ilıcalı'dan Zajc itirafı!

Acun Ilıcalı, Hull City'yi aldığı ilk dönemde Fenerbahçe'den Miha Zajc ile ilgilendiklerini ancak transferin gerçekleşmediğini söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Acun Ilıcalı'dan Zajc itirafı!
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30 Nisan 2024 12:31
Hull City Kulübü'nün sahibi olan Acun Ilıcalı, Sloven ekibi Maribor'u da satın alacağını açıkladı.

Maribo için açıklama yapan Ilıcalı, Fenerbahçe forması giyen Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc için de bir transfer itirafında bulundu.

ACUN ILICALI'NIN AÇIKLAMASI

Acun Ilıcalı, "Hull City'yi devraldığımda ilk hedefim Zajc'tı ama ne yazık ki o Fenerbahçe'de kalmaya karar verdi. Biraz da şanslıyım çünkü ben de bir Fenerbahçe taraftarıyım. Gelecekte neler olacağını göreceğiz. Projemizi Slovenya'da, Sloven oyuncularla gerçekleştirme adımına taşıdığımızda belki Maribor'a gelmek isteyebilir. Hull'da da onunla her zaman ilgileniyoruz." dedi.

Fenerbahçe'de bu sezon 20 maçta süre bulan Zajc, 2 gol attı.

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