Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması!

"Zaten bütün takımlar bir amaç için bir takım kuruyor. Herkesin hedefi şampiyonluk. 4 büyük için konuşursak, her sene 3 büyüğün hayali gerçekleşmiyor. Bu sene biz şampiyon olamadık ve üzgünüz. Tek bir nedeni yok, çok uzun bir muhabbet gerekir. Kahrolduk mu, kahrolduk. Çok üzgünüz."



YABANCI HAKEM







: "Bu sorunun muhatabı ben değilim. Tahmin olarak soruyorsan, Türk hakemlerinin önünün kapanacağını düşündü federasyonumuz. Biz de yabancı hakem istemiştik, geldiğinde de mutlu olmuştuk. Garip suçlamalar da olmuştu niye ısrar etmiyorsunuz diye. Biz söyledik. Federasyonunun verdiği bir karar. Yapacak bir şey yok. Her şey adil olsun istedik sezon boyunca, bunu dedikçe saldırıya uğradık. Aynı noktadayız."





Acun Ilıcalı: "Karşı taraf da yapı var dedi. Ben futbolda yapı olduğunu düşünüyorum. Futbol Türkiye'de çok masum oynanmıyor. Yabancı hakem geldikten sonra bu anlattığımız infialin azaldığını söyleyebiliriz. Olağandışı şeyler oluyor. Garip durumlar her zaman yaşandı. Bu sezon da yaşandı. Yabancı hakem geldikten sonraki bölümde böyle bir dış etken olduğunu düşünmüyorum."



Acun Ilıcalı: "Ben bu konuda ciddi bir mesafe kat edildiğini düşünüyorum. VAR yabancı olduktan sonra bariz bir sorun yaşamadık. "Ben görmedim, ofsaytımsı" yok artık. Orta hakemlerin de son 3 ayda performans olarak yükseldiklerini düşünüyorum. Çok fahiş hatalar olmadı son 2-3 ay. İlk yarıya kadar bir facia ama. Bunu ben söylemiyorum, futboldan anlayan herkes söylüyor. İngiltere'den hakem getirdik, "Bunlar normal değil dedi."



Acun Ilıcalı: "Orta hakemin de bence yabancı olması lazım. Biz de bir yere kadar ama federasyon yetkilisi değiliz. Yabancı VAR bir milattır. Yabancı VAR'dan sonra infialler azalmıştır zaten."



"SEZON BAŞINDA OLSA DEĞİŞİRDİ"



Acun Ilıcalı: "Sezon başından beri yabancı hakem olsa çok şey değişirdi. En başından orta hakem yabancı olsa, Fenerbahçe şampiyon olur muydu, puan puana giderdik, ondan sonra ne olurdu bilemem. 8 puanın nedeni hakem hatalarıydı. Bunu da ben söylemiyorum, yabancı hakem getirdik, sorduk, "Ben böyle bir şey görmedim." dedi. Ama ligin son döneminde biz başarısızdık ama puan farkı olmasa ne olurdu bilmiyorum. İlk yarıda bir facia vardı, ikinci yarıda yabancı VAR gelmesiyle hakem hataları ciddi bir şekilde azaldı."



Acun Ilıcalı: "Gerçekten anlamakta bazen zorluk yaşıyorum. Bir teknik direktör getirdik. 30 bin kişi karşıladı. Herkes hemfikirdi. Sonra oyuncuların hepsini teknik direktörümüzün onayıyla aldık. Her istediğini aldık. Bir yönetim olarak bunun üzerinde ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Şaşkınlıkla yaşadıklarımızı karşılıyorum. Oyuncuları hepsinin onayıyla aldık. Bunu yaptıktan sonra bizim ne yapmamız gerekiyordu? Ondan sonra daha ne yapacaksın. Sorumluluk bizimdir, kabul ediyorum, yönetim olarak kabul ediyoruz ama biraz da insanların elini vicdanına koyması lazım."



Acun Ilıcalı: "Fenerbahçe Yönetimi olarak günde 15 iftira ile yaşıyoruz. Bu normal mi, Türkiye'de normal."



Acun Ilıcalı: "Gelecekle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Öyle bir toplantı yapmadık. Yeni isimlere odaklandık transferde."



VICTOR OSIMHEN HAKKINDA



Acun Ilıcalı: "Altını çizerek söylüyorum, 3 ayrı yerde cevap vermişim ben. Başkanımız da ayrıca cevap verdi. Bir tur daha cevap vereyim. Aynı cevabı veriyorum. Bize gelmedi, biz reddetmedik. Bir konuşma olmadı. Bana kasımda sordular, söyledim. Ekimde sordular, söyledim. Hepsinde aynı cevabı verdim. Niye yalan üretiliyor anlamıyorum."



Acun Ilıcalı: "Saygı duyuyorum. İmza toplanması demokratik bir hak. Demokratik bir hakka biz bir şey söyleyemeyiz. Bu yolla gitmenin doğru olduğunu düşünmüyorum."



Acun Ilıcalı: "Biz bir yıl için seçilmedik. 3 yıl için bilerek ve adil bir şekilde seçilmişiz. 3 yıllık bir seçim sürecimiz var. Benim hayatım, başarısızlıkları başarıya çevirmekle geçti. Bütün hayat hikayem bu. Burada benim ve yönetimin, ilk yılında, üç yıl için seçilmiş bir durumda, imza ile gitmek demokratik bir hak olsa da yarın için de aynı kapıyı açmıyor mu, çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Demokratik bir hak ama doğru olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'ye uygun bir durum olduğunu düşünmüyorum."



Acun Ilıcalı: "Bu tamamen seyircimizin takdiri. Bizi de onlar seçti. Beni de seçtiler. Elimden geleni yaptım. Vicdanen çok rahatım. Dünyanın en rahat hayatını yaşarken, kendi takımım da var. Başkanımızın daveti üzerine gururlandım ve koşa koşa geldim bu göreve. Kulübe geldiğim ilk andan itibaren varımı yoğumu Fenerbahçe için harcadım. Bunları bilerek geldim. Vicdanen rahatım. Elimden geleni yaptım."



"BEN KENDİMDEN EMİNİM"

Acun Ilıcalı: "Spor dünyasının içinden çıktım ve geri döndüm. Geri döndüğümde şunu gördüm, bizim muhabirlik zamanlarımızda biz cennette yaşıyormuşuz. Böyle bir masumiyet içinde olan bir dünyamız vardı. İş değişmiş. Şu anda işin bu tarafı, sosyal medyada etkileşim adına, paralı satın alınan gruplarla iş başka bir yere geçmiş. Ben kendi görevimi layıkıyla, namusumla yaptım. Fenerbahçe tarafında gördüğüm, her gün bir yalan, her gün bir iftira, her gün provokasyon."



Acun Ilıcalı: "Ben kendimden eminim. Kendi işimi bir saniye bile eksiltmeden, bütün yönetime de şahidim. Bir hep birlikte gecemizi gündüzümüze kattık ve bir şeyler yaptık. Finansal olarak bir şeyler yaptık ama karşı taraf pislik çukuru. Bir tane kadın var, geçen önüme geldi. Benimle ilgili iftira atıyor, midem bulandı. "Acun, Arda'yı getirecek" diye bir şey demiş kadın. Arda Turan'ı getirecek demiş. Bir haber almış olamaz. Amacı provokasyon. Ne yaparız da zarar veririz diye bir kafa yapısı."



Acun Ilıcalı: "Allah bana başarı nasip etmiş. Kendi mesleğimde almadığım bir başarı yok. Sonra arkaya bu insan grubuna bakıyorum, bugün ne iftira atalım diyen insan grubuna bakıyorum ve üzülüyorum. Magazin dünyasında da böyle insanların hepsi yok oldu. Bu grup artık yok. Şuna geleceğim, ben sokakta gezerken, normal Fenerbahçe taraftarı ile bir araya geldiğimde, sohbet ediyorum, güzel bir muhabbet edip konuşuyoruz."

Acun Ilıcalı: "Vicdanen rahatım. Elimden geleni yaptım."



Acun Ilıcalı: "Bu dönemde olan bazı hamlelerle ilgili bir açıklama yapmam gerekiyor. Geçmiş dönemdeki Fenerbahçe yönetimindeki arkadaşlar, sayın Ekşioğlu, çok ağır eleştirilerde bulunuyor. Eleştirilere saygı duyuyorum. Normal taraftarın eleştirisi başım üzerine. Sayın Ekşioğlu, görülmemiş şeyler anlatıyor ya, sayın Ekşioğlu'nun yönetimde olduğu 7 senede Fenerbahçe bir kere şampiyon oldu. Kendim bir hata bulmuyorum. Sorumluluğu alıyorum. Daha iyisini yapmamız gerektiğini düşünüyorum. 7 senede bir kere şampiyon olan bir ekip, 7 senede şampiyon olamamış bir ekibi acayip bir şekilde eleştiremez. Bunu yapacak olan taraftarlardır."



Acun Ilıcalı: "Muhalefet başka bir şey. Fenerbahçe'nin başarısızlığı üzerine yapma muhalefeti. Ali Koç, Fenerbahçe'yi maddi olarak bir enkaz olarak aldı. 600 milyon doların üzerinde borç vardı, onlar 300 diyor, hadi 300 olsun. Bunu sıfıra getirmek üzereyiz biz. Ödene ödene giden bir borç. Takımı finansal olarak düzlüğe çıkarmış, kendi cebinden vermiş ve bunu talep etmiyor. Kadro kalitesi yükselmiş, geçen sene şampiyonluk kıl payı kaçmış, bu sene olmamış, bu ekonomik yapıyla daha da güçlenerek amacımız şampiyonluğu kovalamak."



"Yorumculuk dünyanın en güzel şeyi."

Acun Ilıcalı: "Herhangi birisi ocak transferlerini değerlendirdiğinde bir eleştirisi oldu mu? Herkes başarılı bulmadı mı? Ocak ayında kötü diyen kaç kişi çıktı? 80 yorumcunun 80'sini de belki 75-78 çıkar. Fenerbahçe'nin kadrosunun çok iyi olduğunu, kadronun mükemmele yakın olduğunu kabul etti. Ben şunu anladım, yorumculuk dünyanın en güzel şeyi. Sistem şu, takım çok iyi gidiyor, öveceksin, başka takımlara da laf sokacaksın. Takım kötü giderse yine kazanıyorsun, yine eleştirecek birileri var. Ocak ayında bir şey söylemedin de mayıs ayında hangi yüzle eleştiri yapıyorsun. O gün demiyorsan, bugün saçma sapan sözlerle bizi eleştiriyorsan namussuz olan biz değiliz. Sonuç gelmeyebilir zaten ama o gün ben sosyal medyada da görmüyordum. Ocak ayında kadro için hemfikir değil miydik, iyi demedik mi? Bu yönetim berbat bir kadro kurdu derlerse ben okeyim ama bugün bu yönetim suçlu diyorlarsa ben vicdanlarına bırakıyorum."



Acun Ilıcalı: "Sayın Cumhurbaşkanımız ile ekim ayında sohbet etme imkanım oldu. Orada ligle ilgili biraz sitem ettim. Bir şey söyledi bana, bugün ne kadar dolu olduğunu anlıyorum. "Öyle bir kadro kuracaksınız ki onu da (hakemi) yeneceksiniz" dedi. Bizim tek yapmamız gereken o. Haksızlığı uğradığımız bir dönemdi, "Öyle bir kadro kurun ki bunu da geçin." dedi."





Acun Ilıcalı: "Bu sene kadroyu daha da yukarıya taşıyacağız. Ben bir taraftarım zaten, hayatım açık tribünde maç izlemekle geçmiş. Ben o duyguyu çok iyi anlıyorum. Ben, Fenerbahçe'yi kalben destekleyen taraftarın tepkisine bir şey demiyorum. Biz eleştirilelim ama orada bir detay var, biz elimizden geleni yaptık, yapıyoruz, yapacağız da. Yarın bir gün bizi takdir etmezler, bunu da saygımız sonsuz. Ama yeter ki iftira gibi komplo gibi bir tuzağa seyircimiz düşmesin."

"OYUNCULAR İSTEMEDİ"



Acun Ilıcalı: "İçerideki yapıyı anlatıyorum. Kötü, adi bir yapı. Takım yenince siniyorlar. Kayserispor maçında gol yedik, daha var. Son 3 dakika, 85'e kadar destekleyen taraftarımız var, bir grup çıktı, "İstifa, istifa." Futbolcular da etkileniyor. Adam veda töreni istemedi! Çıkmak istemiyorum dedi. Biz etkileniyoruz, Fenerbahçe'den güzel anılarla ayrılmak istiyoruz dediler. Dzeko ve Tadic'in isteği, onlar öyle istedi. Tören istemediler. Konuşturmayın beni, ne futbolcular buradan nasıl gönderildi bakın. Videoya bakın Dzeko kime sarılıyor? En güzel şekilde onları uğurladık. Bir sıkıntı yok."

Acun Ilıcalı: "Yabancı VAR geldikten sonra olanı söyledim zaten. Yabancı VAR %60 çözdü zaten. Nisan ve mayıs ayında fahiş hatalar olmadı. Hakemlerimizin de belli oranda ders aldığını düşünüyorum ben."

Acun Ilıcalı: "Herkes elini vicdanına koyup söylesin, Fenerbahçe'nin kadrosu son 7 senede merdiven gibi yukarıya çıkmıyor mu? Biz bunu daha da yukarıya taşıyacağız diyorum. Bu takıma 4 tane daha yıldız getireceğiz diyorum. Bu takımın güçlü olduğunu düşünüyorum ama Türkiye standartlarının üzerinde yapacağız. Bizim yapacağımız bu."



"DUYDUKLARINIZ YALAN"



"Benim hakkımda ne duyuyorsanız 10'da 9'u yalan."

"Benim hakkımda ne duyuyorsanız 10'da 9'u yalan. Son 3 ayda ne okuyorsanız, ne görüyorsanız 10'da 9'u yalan. Birini de bulun. Ferdi ile ilgili yalanı anlatayım. Ferdi ile transfer döneminde görüşmem olmadı, yalan. Ferdi ile görüşmedim, konuşmadım, yalan. Ferdi, kalmak istiyordu, yalan. Ferdi, Premier Lig'e gitmek istiyordu ve hayali gerçek oldu. Ferdi, yalan. Arda, yalan. Son dönemde duyduğunuz her şey yalan."

"Fenerbahçe'nin şu andaki kadrosu bence güçlü kadro. Bunun üzerine 4 yıldızdan bahsediyoruz. Daha iyisini kuracağız, yıldız getireceğiz. "A o geliyor mu?" dedikleri insanları getireceğiz. Geçen sene de getirdik, yine getireceğiz."

"Yönetici olarak ilk senemdeyim. Taraftarımıza bir ricam olacaksa, iyi gün taraftarı olmayın. Bu sene birkaç maçta taraftarımız destan yazdı. Eleştiri tabii ki olabilir ama haksızlık yapmayın. İftira ve komplolara kurban gitmeyin."





Acun Ilıcalı: "Önümüzdeki sene taraftarımızı mutlu edeceğimize inancım tam."





Acun Ilıcalı: "Biz elimizden geleni yaptık. Daha üzerine çıkacağız diye anlattık zaten. Seyircimizin takdirine saygı duyuyorum. Bunun üzerine 4-5 yıldız getirip öyle bir kadro olacak ki yine, "Eksiği yok, bu nasıl kadro?" diyecekler. Bundan sonra istenmiyorsak, ben buradan ayrıldıktan sonra vicdanım rahat olacak. Elimden geleni yaptık diyeceğim. Kendi namusumdan hiçbir zaman şüphem olmadı. Elimden geleni yaptım. Daha iyisini yapacaksın ve başarıya ulaşacaksın. Başarı için elimizden geleni yapacağız."

Acun Ilıcalı: "Başkanımız istifa etmeye kalksa ilk durduran ben olurum. Yaptıkların doğru derim. Bununla ilgili eleştiri alırsam da bununla gurur duyarım. Kendisini Fenerbahçe için adamış bir insana ben hayır, yanlış adam diyemem. Onun için yanındayım, destekliyorum. Elimden geleni yapıyorum."

SERGEJ JAKIROVIC





"Nurettin Açıkalın (Kayserispor Başkanı) ile görüşeceğim. Kimsenin hocasını çalmadık. Tarz olarak öyle insanlar değiliz. Gayet güzel şekilde ilişkilerimizde belirli şeyler yapıyoruz. Sevgili başkanımız ile de görüşeceğiz. Bir teknik direktör bunu istiyorsa, biz nasıl Ferdi'ye izin verdiysek, aynı durum var."