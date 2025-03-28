Acun Ilıcalı'dan Beşiktaş - Galatasaray derbisi için hakem açıklaması

"Çok mutluyuz. Son zamanların en formda takımlarından biriyle oynadı. Bodrumspor gol dahi yemedi son haftalarda. Düşme hattındaki takımların performansları çok arttı. Zor bir deplasmandı. Oyuncularımız sağ olsun, maça çok konsantre başladılar. Güzel bir sonuç aldık. Erken avantaj elde etmek maç içinde çok güzeldi. Çok mutluyum. Yönetim olarak takımımızın yanındaydık."

TRİBÜNDEKİ TARTIŞMA



"Biz çok deplasmana gidiyoruz. Çok da güzel karşılanıyoruz. Bodrum'da çok güzel ağırlandık. Münferit olayları Bodrum camiasına mal etmeyiz, hiçbirimiz böyle düşünmüyoruz. Olur böyle şeyler. Futbol heyecanlı bir spor ama saygı çok önemli. Başkanımızla ilgili saygısız ifadeler kullanıldı. Gereken tepkiyi gösterdik. Kabul edeceğimiz şeyler değil. Karşı taraftan özür mesajı geldi. Bodrumsporlu yöneticiler gerekli müdahaleyi yaptı. İnsanlara çok hakim olamıyorsunuz. Fevri hareketler olabilir. Bu tip olaylar büyümeden engellemesinden yanayım. Yönetim olarak tepki gösterdik. Tepkimiz karşılığında olay büyümedi."



