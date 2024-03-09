Aboubakar'dan minik Emir'e büyük jest

Düzce'nin Boğaziçi Beldesi Şekerpınar Mahallesi'nde oturan Muhammed Emir Sönmez, tişörtüne tükenmez kalemle 'Aboubakar' yazarak cuma namazına gitti. Siyah beyazlı takımın taraftarı gencin çekilen fotoğrafını gören Beşiktaşlı Ali Özmen, kendi imkanları ve Beşiktaş derneklerinden topladığı formaları Muhammed Emir'e götürerek hediye etti. Hediyeleri alan Muhammed Emir, büyük heyecan ve sevinç yaşarken, en büyük isteğinin Beşiktaşlı yıldız futbolcu Aboubakar ile görüşmek olduğunu söyledi.
Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldız futbolcusu Aboubakar da, Muhammed Emir'in kendisine olan hayranlığını ve sevgisini karşılıksız bırakmadı. Aboubakar bir video çekti ve videoyu yine Ali Özmen aracılığı ile Muhammed Emir'e ulaştırdı.
Aboubakar, Fransızca konuşarak çektiği videoda 'Günaydın Muhammed, çok teşekkür ederim bana gösterdiğin sevgi için. Bilmelisin ki ben de aynı şekilde seni çok seviyorum. İnşallah her şey istediğin gibi olur. Ailene de bol sevgiler. Tekrar teşekkürler. Ben de seni seviyorum. Kendine iyi bak" ifadelerini kullandı. Futbolcunun konuşması, Beşiktaş Kulübü'nde görevli tercümanlar tarafından Türkçe'ye çevrildi. Bu ses kayıtları da video ile birlikte aileye gönderildi.
Aboubakar'ın videosunu Emir'le izleyen Ali Özmen, "Cevapsız kalmayacaklarını biliyordum. 24 saat geçmedi ve Aboubakar'dan video geldi. Selamlarını iletti, mutlu etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Beşiktaş her zaman büyüktür. Büyük kalacaktır. Herkese Beşiktaşlı olmak nasip olmaz" dedi.
Muhammed Emir Sönmez de kendisine gelen videoyu izleyince çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok iyi hissettim. Allah hepinizden razı olsun. Heyecandan aklıma bir şey gelmiyor. İlk başta montaj sandım. Türkçesini dinleyince anladım. Heyecandan aklıma bir şey gelmiyor" diye konuştu.
Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldız futbolcusu Aboubakar da, Muhammed Emir'in kendisine olan hayranlığını ve sevgisini karşılıksız bırakmadı. Aboubakar bir video çekti ve videoyu yine Ali Özmen aracılığı ile Muhammed Emir'e ulaştırdı.
Aboubakar, Fransızca konuşarak çektiği videoda 'Günaydın Muhammed, çok teşekkür ederim bana gösterdiğin sevgi için. Bilmelisin ki ben de aynı şekilde seni çok seviyorum. İnşallah her şey istediğin gibi olur. Ailene de bol sevgiler. Tekrar teşekkürler. Ben de seni seviyorum. Kendine iyi bak" ifadelerini kullandı. Futbolcunun konuşması, Beşiktaş Kulübü'nde görevli tercümanlar tarafından Türkçe'ye çevrildi. Bu ses kayıtları da video ile birlikte aileye gönderildi.
Aboubakar'ın videosunu Emir'le izleyen Ali Özmen, "Cevapsız kalmayacaklarını biliyordum. 24 saat geçmedi ve Aboubakar'dan video geldi. Selamlarını iletti, mutlu etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Beşiktaş her zaman büyüktür. Büyük kalacaktır. Herkese Beşiktaşlı olmak nasip olmaz" dedi.
Muhammed Emir Sönmez de kendisine gelen videoyu izleyince çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok iyi hissettim. Allah hepinizden razı olsun. Heyecandan aklıma bir şey gelmiyor. İlk başta montaj sandım. Türkçesini dinleyince anladım. Heyecandan aklıma bir şey gelmiyor" diye konuştu.