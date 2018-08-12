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Aboubakar attı, Porto 5 golle kazandı!

Portekiz Ligi'nde lk hafta mücadelesinde Porto, Chaves'i 5-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Aboubakar attı, Porto 5 golle kazandı!
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12 Ağustos 2018 00:46
Portekiz Ligi'nde ilk hafta maçında Porto ile Chaves karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Vincent Aboubakar ile öne geçen Porto'da 20. dakikada Kamerunlu golcü bir kez daha sahneye çıktı ve fark 2'ye çıkardı.

İlk yarı son sözü 45. dakikada Yacine Brahimi söyledi ve Porto devreye 3-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 71'i gösterdiğinde ise sahneye Jesus Corona çıktı. Porto 88. dakikada Marius Mouandilmadji ile bir gol daha buldu ve Chaves'i 5-0 mağlup etti.

Chaves, 80. dakikada Joao Teixeira'nın gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.



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