Abdurrahim Albayrak: 'Vedat Muriqi, boynuma sarılıp ağlamıştı'

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Çaykur Rizespor'da oynarken Fenerbahçe'ye giden Vedat Muriqi ve Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan için çarpıcı bir itirafta bulundu.



Abdurrahim Albayrak: "Bende ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum, kimseye de vermedim. Mert Hakan'ın, hatta ofisimde gece 02:00'de boynuma sarılıp ağlayıp giden Vedat'ın..." dedi.



