Abdurrahim Albayrak: "Vedat Muriqi, boynuma sarılıp ağlamıştı"

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Çaykur Rizespor'da oynarken Fenerbahçe'ye giden Vedat Muriqi ve Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan için çarpıcı açıklamalar yaptı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Abdurrahim Albayrak: 'Vedat Muriqi, boynuma sarılıp ağlamıştı'
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11 Şubat 2021 15:24
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Çaykur Rizespor'da oynarken Fenerbahçe'ye giden Vedat Muriqi ve Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan için çarpıcı bir itirafta bulundu.

Abdurrahim Albayrak: "Bende ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum, kimseye de vermedim. Mert Hakan'ın, hatta ofisimde gece 02:00'de boynuma sarılıp ağlayıp giden Vedat'ın..." dedi.



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