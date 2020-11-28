Abdürrahim Albayrak: 'Diagne 15 milyon euro'

Abdürrahim Albayrak; "İlk 11'den banko 7 oyuncumuz yok, bu şekilde mücadele ediyoruz"



??Fernando Muslera yok

??Okan Koçuk yok

??Sağ bek yok, sol bek yok

??Stoper sakat, yok

??Arda koronavirüs

??Belhanda koronavirüs

??Omar koronavirüs

??Babel koronavirüs pic.twitter.com/qXiKKvjUsd



— Sporx (@sporx) November 28, 2020

Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak, Çaykur Rizespor maçında hat-trick yapan Mbaye Diagne'nin bonservis bedelinin 15 milyon euro olduğunu açıkladı.Diagne'yi kendilerinden almak isteyen takımların 15 milyon euro ödemek zorunda olduğunu ifade eden Albayrak, "Diagne bugün 15 milyon euro. 15 milyon euro vermeleri lazım. İsteyenleri vardı. Diagne'ye ihtiyacımız vardı. Onun da ihtiyacı vardı. Çok büyük bir yatırım yapmıştık. Bugün çok şükür 3 gol attı." şeklinde konuştu.