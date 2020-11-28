Abdürrahim Albayrak: "Diagne 15 milyon euro"

Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak, Diagne'nin bonservis bedelinin 15 milyon euro olduğunu ifade etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Abdürrahim Albayrak: 'Diagne 15 milyon euro'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Kasım 2020 21:45
Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak, Çaykur Rizespor maçında hat-trick yapan Mbaye Diagne'nin bonservis bedelinin 15 milyon euro olduğunu açıkladı.

Diagne'yi kendilerinden almak isteyen takımların 15 milyon euro ödemek zorunda olduğunu ifade eden Albayrak, "Diagne bugün 15 milyon euro. 15 milyon euro vermeleri lazım. İsteyenleri vardı. Diagne'ye ihtiyacımız vardı. Onun da ihtiyacı vardı. Çok büyük bir yatırım yapmıştık. Bugün çok şükür 3 gol attı." şeklinde konuştu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için