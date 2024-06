Abdullah Çakmar: 'Yeni Taha'lar ve Rıza'lar çıkartacağız'

Serbest Güreş A Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Çakmar, "ASKİ Spor Kulübü'nün başlattığı '300 Çocuk 300 Sporcu' projesi kapsamında başta şehit aileleri, maddi durumu olmayan aileler ve dezavantajlı yaş gruplarında toplamda 300 çocuk vardı. Şu an 4 bin 800 çocuğumuz var. Güreşte ise 880 çocuğumuz var. Taha ve Rıza sporu bıraktıktan sonra da yeni Taha'lar, yeni Rıza'lar bu çocuklarımızın, bu gençlerimizin içerisinden mutlaka çıkacaktır" dedi.



Serbest Güreş A Milli Takım Teknik Direktörü ve Ankara ASKİ Spor Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda serbest güreşte en büyük kozlarının Taha Akgül ve İbrahim Çiftçi olduğunu belirterek, "Olimpiyatlara çok kısa bir zamanımız kaldı. Burada Taha Akgül ve İbrahim Çiftçi ile serbest takımda mücadele edeceğiz. Avrupa şampiyonu Taha Akgül ile burada 2'nci olimpiyat şampiyonluğunu kazanıp bu başarıyı altın madalya ile taçlandırmak istiyoruz. Tabi bu anlamda Taha'nın artık orada son görevi ve benim de son görevim. Taha ile beraber biz zaten bir bütün olduk, abi kardeşiz. Senelerdir bütün müsabakalarında her zaman yanında oldum, köşesine çıktım. Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluklarında madalyalar ve şampiyonluklar kazandık. En azından biz de şunu iyi biliyoruz ki bugün Türk sporunun lokomotifi olmuş bir branşın, bir neferi olarak en son olimpiyatlarda inşallah oraya gidip Taha ve İbrahim ile beraber altın madalya ve madalyalar kazanıp inşallah güzel bir şekilde ülkemize dönmek istiyoruz" diye konuştu.



"AVRUPA'NIN EN LÜKS, EN MODERN TESİSİNE SAHİBİZ"



Kulüp olarak, Avrupa'nın en lüks, en modern ve en güzel tesisine sahip olduklarını kaydeden Çakmar, şunları kaydetti:



"Burada özellikle ben Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün Onursal Başkanı, Sayın Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyorum. Burada bizim gönlümüz rahat. Yarın bir gün Taha Akgül ve Rıza Kayaalp bu işi bıraktıktan sonra da zaten arkadan gelecek gençler işte bu antrenman salonunda, yemekhane kısmında, yatakhane kısmında onları değerlendiriyoruz. Özellikle burada büyük yatırım var. İnşallah Taha ve Rıza'dan sonra da yeni Taha'lar, yeni Rıza'lar da gelecektir. Takım kaptanımız Rıza Kayaalp, grekoromende en büyük madalya umudumuz. Yine 2023'ün dünya şampiyonu Ali Cengiz kardeşimiz, yine aynı şekilde o da olimpiyatlara gidiyor. Ondan da altın madalya hatta madalyalar bekliyoruz. Biz buradan olimpiyatlara güçlü bir ekiple giriyoruz. Taha ve Rıza bizim altın madalyalar içerisinde olmazsa olmazımızdır. Çünkü sadece güreş değil spor da böyledir. Taha ve Rıza ile inşallah oraya güçlü bir şekilde gittiğimiz zaman, orada altın madalyalar kazanıp başta Yüce Türk milletimize daha sonra ülkemize ve işte gördüğünüz tesisleri Ankara Büyükşehir Belediyemize ve başkentimize altın madalyaları getirmek istiyoruz."



"TAHA AKGÜL VE RIZA KAYAALP GENÇLERE ROL MODEL"



ASKİ Spor Kulübü'nün başlattığı '300 Çocuk 300 Sporcu' projesine değinen Çakmar, "Başta şehit aileleri, maddi durumu olmayan aileler ve dezavantajlı yaş gruplarında toplamda 300 çocuk vardı. Şu an 4 bin 800 çocuğumuz var. Güreşte ise 880 çocuğumuz var. Biz pilot bölgeler oluşturduk. Çünkü onların hepsine burada antrenman yaptırmamız mümkün değil. Belirli pilot bölgelerde, antrenman salonlarımızda, hocalarımız eşliğinde çocuklarımıza sadece güreş yönünden değil sosyal ve kültürel yönden bu çocuklarımız devlete iyi bireyler olsun diye hazırlıyoruz. Her çalıştırdığımız sporcu şampiyon olamayacak. En azından diyoruz ki şampiyon olmasa bile kendi alanında, kendi yaşamında devlete iyi bir birey olması için bu çocuklara bizim yardımcı olmamız gerekiyor. Bunun için hocalarımız, teknik ekip ve araştırma-geliştirme birimimiz var. Özellikle burada Taha ve Rıza'yı çok kullanıyoruz çünkü kendileri rol model. O çocuklarla ve aileleriyle yan yana geliyorlar. Bu da o çocukları motive ediyor. Taha ve Rıza sporu bıraktıktan sonra da yeni Taha'lar, yeni Rıza'lar bu çocuklarımızın, bu gençlerimizin içerisinden mutlaka çıkacaktır. Biz Ankara'yı 'Sporun başkenti' yapacağız çünkü ihtiyaç var. Toplumumuzun spor yapmaya sanatsal faaliyetlerde ve sosyal etkinliklerinde bulunmasına ihtiyaç var. İşte toplum görüyorsunuz. Televizyonlardan izliyoruz. Hep kötümser şeyleri izliyoruz. İyimser şeyler artık geride kaldı. Biz de diyoruz ki; biz bu işin 'İyimser tarafında olalım.' Alkolden, uyuşturucudan ve kötü alışkanlıklardan bu çocukları kurtaralım. Bir tane çocuğa dokunsak, ne mutlu bize" değerlendirmesinde bulundu.



"YERLERİ ZOR DOLACAK"



Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'in sporu bıraktıktan sonra yerlerinin dolmasının zor olduğunu belirten Çakmar konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:



"Şimdi tabi 100-150 yıllık tarihi bir başarıya imza atmış, iki tarihi isimden bahsediyoruz. Dile kolay, bunları söylerken çok basit söylüyoruz. Taha'nın her zaman yanındaydım. İnişleri, çıkışları oldu ama kitaba yazsan bir kitap bile yazamaz bu şampiyonlukları. Yerlerini doldurmak gerçekten çok zor olacak. Bugün büyük yatırımlar var. Hocalarımızın özverili çalışmaları, o gençlere dokunmaları, temas etmeleri, aileleri teşvik etmeleri ve çocukları burada cesaretlendirmeleri, kolay olmayacak ama bugün değil ileriki yıllarda mutlaka aynı eşdeğer bile olmasa en azından Taha'nın ve Rıza'nın aldığı başarılar yakın dereceler alacaklar. Mutlaka biz bu misyonu üstlenmiş bir kulüp olarak, bir branş olarak inşallah başaracağımıza inanıyoruz. Ankaramız'a, ülkemize herkese söz veriyoruz. Sadece burada ailelerimiz bize inansınlar, güvensinler. Biz bugün güreşin duayenleriyiz. Burada rol model, efsane olmuş sporcularımız var. Çocuklarını güreşe göndersinler. Biz her zaman, her daim onların yanındayız ve onlara destek vereceğiz. Yeni Taha'lar, yeni Rıza'lar çıkartmak için burada bu misyonun en üstünde görev almış insanlar olarak her zaman biz o ailelere ve çocuklara destek olup, görevimizi güzel bir şekilde tamamlamış olacağız."





