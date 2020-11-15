Karadeniz temsilcisinde Abdullah Avcı ateşten gömleği giydi ama bu zorlu yolda avantajları da yok değil. Bunların başında belki de Türkiye'nin son dönemde yetiştirdiği en önemli 2-3 kalecisinden biri olarak gösterilen Uğurcan Çakır yer alıyor. Fiziği, konsantrasyonu, kalecilik becerilerinin yanında ayaklarını da çok iyi kullanması Avcı'nın tam da istediği bir özellik. Başakşehir'de ayağı iyi olan Volkan Babacan ve Mert Günok ile çalışan Avcı, Trabzonspor'da da hücumu degajla değil pasla başlatmayı planlıyor. Bu sebeple Uğurcan, Fırtına'nın hücum organizasyonlarının ilk pasörü olacak.



Fırtına'nın kalecisi Uğurcan Çakır ayaklarını başarıyla kullanıyor. Topu oyuna yüzde 78 isabetle sokuyor. Abdullah Avcı bu rakamı daha da yukarı çekmek için antrenmanda özel çalışmalar yaptıracak..



