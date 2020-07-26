Abdullah Avcı, Trabzonspor'a sunum yaptı

Trabzonspor yönetimi, Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdıktan sonra vakit kaybetmeden yeni hocayı belirlemek için çalışmalara başlamıştı. Gelecek sezon planlaması için elini çabuk tutmaya kararlı olan yönetim, hoca belirsizliğine en geç önümüzdeki hafta sonuna kadar son noktayı koymayı hedefliyor. Karadeniz devinin kurmayları bu doğrultuda ilk önce Abdullah Avcı ile temas kurdu.



ASpor yorumcularından Reha Kapsal da Abdullah Avcı ile telefonda görüştüğünü ve Avcı'nın bordo-mavili yönetime sunum yaptığını dile getirdi.



Kapsal, Abdullah Avcı ve Trabzonspor görüşmesi hakkında, "Abdullah Avcı hocayla konuştum; Trabzonspor'a sunum yapmış, sunum da başarılı geçmiş. Büyük olasılıkkla olacak Abdullah hoca da Trabzonspor için iki stoper ve bir de orta sahaya oyuncu düşünüyor" dedi.



