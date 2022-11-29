Abdullah Avcı sistemi değiştiriyor!

Trabzonspor'da yeni bir sisteme geçilme kararı alındı. Teknik direktör Abdullah Avcı, takımda dokunuşlara imza atacak.



Bordo-mavililer yeni sezonda hücum hattından istediği verimi alamadı. Trabzonspor, Süper Lig'de ilk 13 maçta topladığı 23 puanla 7. sırada yer alıyor.



Söz konusu müsabakalarda 19 gol atan bordo-mavililer, kalesinde 16 gol gördü. Gol sayısını artırmayı hedefleyen Abdullah Avcı kolları sıvadı.



Fırtına, 2 ve 3. bölgelerdeki sorunu çözebilecek forvet üzerinde duruyor. Sezon başında orta sahaya ciddi bir yığılma yapan Karadeniz devi, sakatlıkların da yaşanmasıyla bazı bölgelerde sorun yaşadı.



Yusuf Yazıcı'dan beklediği katkıyı alamayan Avcı, Dünya Kupası arasında çalışmalarını hızlandırdı.



Abdullah Avcı, Antalya kampında rakipleri yoracak, dik oynayacak bir takım oluşturmanın planlarını yapıyor.





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