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Abdullah Avcı sistemi değiştiriyor!

Süper Lig'de henüz istediği form grafiğini yakalayamayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı harekete geçti. Özellikle hücum hattından beklenen verimi alamayan bordo-mavililerde deneyimli çalıştırıcı takıma bazı dokunuşlar yapacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı sistemi değiştiriyor!
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29 Kasım 2022 13:04
Trabzonspor'da yeni bir sisteme geçilme kararı alındı. Teknik direktör Abdullah Avcı, takımda dokunuşlara imza atacak.

Bordo-mavililer yeni sezonda hücum hattından istediği verimi alamadı. Trabzonspor, Süper Lig'de ilk 13 maçta topladığı 23 puanla 7. sırada yer alıyor.

Söz konusu müsabakalarda 19 gol atan bordo-mavililer, kalesinde 16 gol gördü. Gol sayısını artırmayı hedefleyen Abdullah Avcı kolları sıvadı.

Fırtına, 2 ve 3. bölgelerdeki sorunu çözebilecek forvet üzerinde duruyor. Sezon başında orta sahaya ciddi bir yığılma yapan Karadeniz devi, sakatlıkların da yaşanmasıyla bazı bölgelerde sorun yaşadı.

Yusuf Yazıcı'dan beklediği katkıyı alamayan Avcı, Dünya Kupası arasında çalışmalarını hızlandırdı.

Abdullah Avcı, Antalya kampında rakipleri yoracak, dik oynayacak bir takım oluşturmanın planlarını yapıyor.

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