Abdullah Avcı: "Rakibe oyunu kabul ettireceğiz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor karşılaşmasının ardından oyuncularıyla, "Daha çok çalışacağız ve sahada her şartta güçlü kalan, rakibine oyununu kabul ettiren bir ekip olacağız" şeklinde konuştu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı: 'Rakibe oyunu kabul ettireceğiz'
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29 Kasım 2023 12:34
Son güncelleme 29 Kasım 2023 12:35
Sivas'ta -5 derece soğukta iki kez geriye düşmesine rağmen 3-3'lük sonuçla Sivasspor'dan 1 puanı koparan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, takımının mücadelesinden memnun kalmıştı.

Karşılaşma sonrası, "Kırılgan takım kimliğinden tepki veren bir Trabzonspor'a dönüştük" diyen tecrübeli hoca, soyunma odasında da bu konuya dikkat çekti.

Pes etmeyen oyuncularına teşekkür eden 60 yaşındaki teknik adamın, "Daha çok çalışacağız ve sahada her şartta güçlü kalan, rakibine oyununu kabul ettiren bir ekip olacağız" dediği öğrenildi.

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