Abdullah Avcı performansını tekrarladı!

Trabzonspor'daki ikinci döneminde 10 maçta 21 puan toplayan Abdullah Avcı, ilk döneminde 10 maçlık periyottaki performansını tekrarladı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı performansını tekrarladı!
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08 Ocak 2024 10:56
Trendyol Süper Lig'nin 18. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takıma geldiği ilk dönemdeki performansı tekrarladı.

Bordo-mavili kulüp, 10 Kasım 2020'de ilk kez göreve getirdiği Abdullah Avcı, 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etmişti.

23 Ekim'de Alanyaspor maçıyla bordo-mavili takımda ikinci dönemi resmen başlayan Avcı, 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak geldiği ilk dönemdeki 21 puanlık performansı tekrarladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geldiği ilk dönemdeki 10 maçlık performansta tek yenilgisini sahasında Galatasaray'a karşı 2-0'lık skor ile almıştı. İkinci dönemde de Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.

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