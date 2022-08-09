ABDULLAH AVCI, GİTMESİNİ İSTEMEDİ

CORNELIUS'UN PERFORMANSI

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Trabzonspor'da etkili bir performans sergileyen Andreas Cornelius'a Belçika ekibi Club Brugge kancayı taktı. Golcü oyuncu ile ilgi olarak teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararı belirleyici oldu.29 yaşındaki golcü futbolcunun bilindiği üzere 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. 9 milyon euro piyasa değeri bulunan futbolcu için Brugge ilgi gösterdi. Fakat; hem Abdullah Avcı'nın kararı hem de futbolcunun maliyeti Brugge ekibine geri adım attırdı.Geçen sezon Andreas Cornelius 42 maçta 2684 dakika süre aldı. Danimarkalı Cornelius, 17 gol atarken 3 de asist yaptı. Futbolcu, Abdullah Avcı'nın saha içindeki en önemli kozlarından biri durumunda.