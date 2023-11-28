Abdullah Avcı: 'Çok cesaretli hamle yaptık'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3-3 biten Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
"GEÇİŞTEN 3 GOL YEDİK"
Yedikleri gollere değinen Avcı, "Sivasspor değişik bir oyuna geçmişti. Alanda karşılayan, topa sahip olmayı felsefe edinmiş. Ligimizin geçişten en iyi pozisyon bulan takımıydı. Bunu bilmemize rağmen 3 tane geçişten gol yedik. Biz kaçırdık, o top döndü gol oldu. Final paslarında sıkıntı yaşadık. Rakibe daha temaslı bir oyun oynamamız lazım. Gollerden sonra reaksiyon verdik. Geriye düşüncü kopmalar oluyordu, bugün itibariyle iyi reaksiyon verdik. Opsiyonları doğru kullandığımızda sonuca gidebildik." dedi.
Keyifli bir maç olduğun söyleyen Abdullah Avcı, "İkinci yarı oyunun geneline hükmetsek de basit hatalarla gol yedik. Bu işin içinde bunlar var. Son bölümde benim takımım normalde o pozisyonları vermez. Kırılmaların çok olduğu bir Trabzonspor'dan tepki veren bir Trabzonspor'a döndük. Çok çalışacağız, çok tekrar edip en iyisini yapmaya çalışacağız. Sivasspor deplasmanı zor. Pazartesi akşamına yakışır bir maç oldu. Bir antrenör için aksiyonu bol olan bir maç oldu. Önümüzdeki Kayserispor maçına odaklanacağız." ifadelerini kullandı.
"ÇOK CESARETLİ DAVRANDIK"
Baniya'nın sakatlığı sonrası yaptıkları Trezeguet değişikliğine değinen Avcı, "Dışarıdan bakıldığında çok cesaretli hamle yaptık. Baniya'ya bir darbe geldi, ağrısı vardı. Onu çıkarınca Mendy'i geriye çektik. Teknik anlamda cesaretli bir hamle yaptık. Oyun bunu gerektiriyordu. Teknik hamlemiz doğruydu, cevap da verdik ama olmadı. Futbol anlar oyunudur. Ya sana döner ya da rakibe. Çok çalışıp gelişeceğiz. Başka şansımız yok." sözlerini sarf etti.
BASIN TOPLANTISI
Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından ligin yeniden başladığını aktardı.
Türkiye A Milli Takımı'nı tebrik eden Avcı, "Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diliyoruz. Umarım bizde milli takıma daha fazla oyuncu vererek katkı sağlarız." dedi.
Sivas'ta soğuk havada iyi bir zeminde mücadele ettiklerini belirten Avcı, "Her zaman böyle futbol ortamlarında oynayamıyorsunuz. Bazen seyirci olmayabiliyor, bazen hava soğuk olabiliyor ama açık alanda oynandığı için bunlar gayet normal." diye konuştu.
"TRABZONSPOR KAZANDIĞINDA MUTLU OLUR"
Avcı, Sivasspor'un Servet Çetin ile oyunsal anlamda bir değişiklik yaşadığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Rıza hocayla önemli işler yaptılar. O oyun felsefesinden başka bir oyun felsefesine özellikle Servet hocayla beraber geçtiler. Hem topa sahip olmayı, oyun kurmayı sonrasında ligin geçişten en fazla pozisyona giren takımı. Biz bu konuları çalışmamıza rağmen üç tane gol yedik. Oyunu değerlendirecek olursak, kazanmak için geldik. Trabzonspor kazandığı zaman mutlu olur, kazanamadığı zaman mutsuz olur. Uzaktan bir şutla mağlup duruma düştük. Bizim alışık olmadığımız bir durumla 2-0 mağlup duruma düştük."
Oyuna daha erken hamleler yaptığını dile getiren Avcı, ilk yarı bitmeden 2-2 beraberliği yakaladıklarını söyledi.
Oyunun büyük bölümünde tepki veren bir Trabzonspor'un sahada olduğunu belirten Avcı, "Oyundan kopmayan, oyuna sadık kalan bir Trabzonspor olması son derece iyiydi." şeklinde konuştu.
"BOL AKSİYONLU BİR MAÇ"
Avcı, ikinci yarıda kazanma duygusuyla sahaya çıktıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:
"Oyunu daha domine ederek kazanabileceğimizi düşünerek başladık. Bir bölümünü topa sahip olarak iyi oynadık. Bir bölümde 5-6 kere üst üste ayağımızdaki topu bir iki pastan sonra kaybettik. Rakibi oyuna ortak ettik. Sonrasında boş kaleye golü kaçırdık. Ayağımızdaki topu kaybettik ve 3. golü yedik. Sonra tekrar tepki verdik. Son bölüm her iki takım adına biraz aksiyonlu oldu. Maçı seyredenler 3-3 güzel maç diyebilirler ama aksiyonu fazla bir maç olduğu için son bölümde her iki takımda kazanabilirdi. Bizde kazanmak için hamle yaptık. Bol aksiyonlu bir maç oldu. Bizim adımıza kırılmadan reaksiyon gösteren bir takım olmamız olumlu."
Trabzonspor'un bu şekilde inişli ve çıkışlı dönemleri olacağını vurgulayan Avcı, oyuncularıyla derslerini çok iyi çalışacaklarını dile getirdi.
Avcı, rakipleri Sivasspor'a da başarılar diledi.
"GEÇİŞTEN 3 GOL YEDİK"
Yedikleri gollere değinen Avcı, "Sivasspor değişik bir oyuna geçmişti. Alanda karşılayan, topa sahip olmayı felsefe edinmiş. Ligimizin geçişten en iyi pozisyon bulan takımıydı. Bunu bilmemize rağmen 3 tane geçişten gol yedik. Biz kaçırdık, o top döndü gol oldu. Final paslarında sıkıntı yaşadık. Rakibe daha temaslı bir oyun oynamamız lazım. Gollerden sonra reaksiyon verdik. Geriye düşüncü kopmalar oluyordu, bugün itibariyle iyi reaksiyon verdik. Opsiyonları doğru kullandığımızda sonuca gidebildik." dedi.
Keyifli bir maç olduğun söyleyen Abdullah Avcı, "İkinci yarı oyunun geneline hükmetsek de basit hatalarla gol yedik. Bu işin içinde bunlar var. Son bölümde benim takımım normalde o pozisyonları vermez. Kırılmaların çok olduğu bir Trabzonspor'dan tepki veren bir Trabzonspor'a döndük. Çok çalışacağız, çok tekrar edip en iyisini yapmaya çalışacağız. Sivasspor deplasmanı zor. Pazartesi akşamına yakışır bir maç oldu. Bir antrenör için aksiyonu bol olan bir maç oldu. Önümüzdeki Kayserispor maçına odaklanacağız." ifadelerini kullandı.
"ÇOK CESARETLİ DAVRANDIK"
Baniya'nın sakatlığı sonrası yaptıkları Trezeguet değişikliğine değinen Avcı, "Dışarıdan bakıldığında çok cesaretli hamle yaptık. Baniya'ya bir darbe geldi, ağrısı vardı. Onu çıkarınca Mendy'i geriye çektik. Teknik anlamda cesaretli bir hamle yaptık. Oyun bunu gerektiriyordu. Teknik hamlemiz doğruydu, cevap da verdik ama olmadı. Futbol anlar oyunudur. Ya sana döner ya da rakibe. Çok çalışıp gelişeceğiz. Başka şansımız yok." sözlerini sarf etti.
BASIN TOPLANTISI
Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından ligin yeniden başladığını aktardı.
Türkiye A Milli Takımı'nı tebrik eden Avcı, "Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diliyoruz. Umarım bizde milli takıma daha fazla oyuncu vererek katkı sağlarız." dedi.
Sivas'ta soğuk havada iyi bir zeminde mücadele ettiklerini belirten Avcı, "Her zaman böyle futbol ortamlarında oynayamıyorsunuz. Bazen seyirci olmayabiliyor, bazen hava soğuk olabiliyor ama açık alanda oynandığı için bunlar gayet normal." diye konuştu.
"TRABZONSPOR KAZANDIĞINDA MUTLU OLUR"
Avcı, Sivasspor'un Servet Çetin ile oyunsal anlamda bir değişiklik yaşadığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Rıza hocayla önemli işler yaptılar. O oyun felsefesinden başka bir oyun felsefesine özellikle Servet hocayla beraber geçtiler. Hem topa sahip olmayı, oyun kurmayı sonrasında ligin geçişten en fazla pozisyona giren takımı. Biz bu konuları çalışmamıza rağmen üç tane gol yedik. Oyunu değerlendirecek olursak, kazanmak için geldik. Trabzonspor kazandığı zaman mutlu olur, kazanamadığı zaman mutsuz olur. Uzaktan bir şutla mağlup duruma düştük. Bizim alışık olmadığımız bir durumla 2-0 mağlup duruma düştük."
Oyuna daha erken hamleler yaptığını dile getiren Avcı, ilk yarı bitmeden 2-2 beraberliği yakaladıklarını söyledi.
Oyunun büyük bölümünde tepki veren bir Trabzonspor'un sahada olduğunu belirten Avcı, "Oyundan kopmayan, oyuna sadık kalan bir Trabzonspor olması son derece iyiydi." şeklinde konuştu.
"BOL AKSİYONLU BİR MAÇ"
Avcı, ikinci yarıda kazanma duygusuyla sahaya çıktıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:
"Oyunu daha domine ederek kazanabileceğimizi düşünerek başladık. Bir bölümünü topa sahip olarak iyi oynadık. Bir bölümde 5-6 kere üst üste ayağımızdaki topu bir iki pastan sonra kaybettik. Rakibi oyuna ortak ettik. Sonrasında boş kaleye golü kaçırdık. Ayağımızdaki topu kaybettik ve 3. golü yedik. Sonra tekrar tepki verdik. Son bölüm her iki takım adına biraz aksiyonlu oldu. Maçı seyredenler 3-3 güzel maç diyebilirler ama aksiyonu fazla bir maç olduğu için son bölümde her iki takımda kazanabilirdi. Bizde kazanmak için hamle yaptık. Bol aksiyonlu bir maç oldu. Bizim adımıza kırılmadan reaksiyon gösteren bir takım olmamız olumlu."
Trabzonspor'un bu şekilde inişli ve çıkışlı dönemleri olacağını vurgulayan Avcı, oyuncularıyla derslerini çok iyi çalışacaklarını dile getirdi.
Avcı, rakipleri Sivasspor'a da başarılar diledi.