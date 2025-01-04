Abdülkerim Bardakcı'ya plaket!

Galatasaray formasıyla 100 resmi maçı geçen Abdülkerim Bardakcı'ya Göztepe maçı öncesi plaket takdim edildi.
Süper Lig 17. haftasındaki Bellona Kayserispor müsabakasıyla 100. kez sarı-kırmızılı formayı terleten Abdülkerim'e maç öncesinde kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk tarafından plaket verildi.
Ayrıca milli oyuncuya sırtında "100" yazan forma takdim edildi.
Süper Lig 17. haftasındaki Bellona Kayserispor müsabakasıyla 100. kez sarı-kırmızılı formayı terleten Abdülkerim'e maç öncesinde kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk tarafından plaket verildi.
Ayrıca milli oyuncuya sırtında "100" yazan forma takdim edildi.