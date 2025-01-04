Abdülkerim Bardakcı'ya plaket!

Galatasaray'da 100. maçına çıkan Abdülkerim Bardakcı, Göztepe maçı öncesi plaketle ödüllendirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Abdülkerim Bardakcı'ya plaket!
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04 Ocak 2025 19:22
Galatasaray formasıyla 100 resmi maçı geçen Abdülkerim Bardakcı'ya Göztepe maçı öncesi plaket takdim edildi.

Süper Lig 17. haftasındaki Bellona Kayserispor müsabakasıyla 100. kez sarı-kırmızılı formayı terleten Abdülkerim'e maç öncesinde kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk tarafından plaket verildi.

Ayrıca milli oyuncuya sırtında "100" yazan forma takdim edildi.



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