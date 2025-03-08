Abdulkadir Parmak: 'Bu atmosferi özlemişim'

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Hatayspor, deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.



Hatayspor'da forma giyen Trabzonspor'un eski futbolcusu Abdulkadir Parmak, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.



"ÇOK İHTİYACIMIZ VARDI"



Mücadeleyi değerlendiren Parmak, "Çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Trabzonspor, kötü bir dönemden geçiyor ve bunu iyi değerlendirdik. Çok ihtiyacımız vardı. Mutluyuz, sevinçliyiz." dedi.



"BU ATMOSFERİ ÖZLEMİŞİM"



30 yaşındaki futbolcu ayrıca, "Trabzonspor'dan ayrılalı dört sezon oldu, burada daha önce oynamıştım, bu atmosferi özlemişim. Her anından keyif almaya çalıştım. Trabzonspor'dan ayrılınca ne kadar büyük bir kulüp olduğunu anlıyorsunuz. Şenol Güneş'e gelirsek, beni milli takıma alan hocamdır. Benim için duygu yönünden karışık bir maçtı. Sevinmek istiyorum ama Trabzonspor olduğu için tuhaf oluyor. Ama takım arkadaşlarımın ayağına sağlık, çok ihtiyacımız vardı." ifadelerini kullandı.



