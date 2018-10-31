deplasmanda 2-0 mağlup edenadını 5. Tur'a yazdırdı.Karşılaşmada forma giyen genç futbolcu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirten Ömür, "İyi hazırlanmıştık, Kupa bizim için önemli. Geçen yıl talihsiz bir şekiklde elenmiştik. Ligde de fena gitmiyoruz, hafta sonu önemli bir maçımız var. Bugsaş Spor'u yenerek o maça eksiksiz hazırlanmak istiyorduk, turu geçtiğimiz için mutluyuz." diye konuştu.Güven sorununu zamanla aştığını söyleyen genç oyuncu, "Daha iyi hissediyorum bu maçlarla birlikte. Tabi kazanınca her futbolcu daha iyi hisseder kendisini. Küçük bir güvensizlik hissediyordum bu aralar, onu da yavaş yavaş aşmaya başladım. Hafta sonundaki maçta da inşallah daha iyi olacağım." ifadelerini kullandı.Takımının şampiyonluk şansını değerlendiren Abdülkadir, "Çok şanslı haftalarda, şanssız puanlar kaybettik. Rakiplerimiz kaybettiğinde, biz kazanamadık. Bunlar çok önemli haftalardı. Şampiyonluktan kopmadık, her takımın hayalidir, biz de sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Bunu konuşmak için erken ama şampiyonluk için bazı maçları kayıpsız geçmeniz gerekiyor." dedi.Kendisinin Lionel Messi'ye benzetilmesi hakkında da konuşan 19 yaşındaki futbolcu,diyerek sözlerini noktaladı.