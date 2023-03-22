Abdülkadir Ömür'e yeni şans: A Milli Takım

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür, A Milli Takım'a seçilmesinin ardından yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.

, Fotoğraf; AA
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Abdülkadir Ömür'e yeni şans: A Milli Takım
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22 Mart 2023 16:26
Kasım ayındaki Dünya Kupası turnuvası arasından sonra toparlanan Abdülkadir Ömür, yükselen grafiğiyle yeniden A Milli Takım kadrosuna çağrıldı. 23 yaşındaki maestro, ay-yıldızlı formayla bulacağı şansı iyi değerlendirip, devamında Trabzonspor'da performansını daha da artırmak istiyor.

HEDEFİ AVRUPA

Eksiklerin dönmesiyle esas pozisyonuna geçecek olan Ömür, skor katkısını yükseltmeyi amaçlıyor. Visca, Marek Hamsik, Markovic gibi isimlerin dönmesiyle 10 numara pozisyonuna geçecek olan genç yıldızın hedefi yeniden Avrupa takımlarının dikkatini çekmek.

Abdülkadir Ömür için 2019-20 sezonu öncesi Manchester City 23 milyon euro önermiş ancak bu rakam Ahmet Ağaoğlu yönetimi tarafından değerlendirilmemişti.

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