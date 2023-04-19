Abdülkadir Ömür'e Avrupa kancası

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür'e Avrupa'dan gelen 2 transfer teklifiyle ilgili kararı yeni hoca Nenad Bjelica verecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Abdülkadir Ömür'e Avrupa kancası
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19 Nisan 2023 12:15
Abdülkadir Ömür
Abdülkadir Ömür
Trabzonspor
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür'e Avrupa'dan talip var. Transferle ilgili kararı Trabzonspor'un yeni teknik direktör Nenad Bjelica alacak. İşte detaylar...

ABDÜLKADİR ÖMÜR'E AVRUPA KANCASI

Bordo-Mavili ekibin genç yıldızı Abdülkadir Ömür için yeniden Avrupa kulüpleri devreye girdi. Gelen son haberlere göre Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax ile Fransa'dan Monaco'nun, Milli futbolcuyu bir süredir izlemeye aldığı öğrenildi. Bu doğrultuda iki kulübün hazırladığı raporda, Abdülkadir için olumlu rapor verdiği öğrenildi.

YENİ HOCA ONAY VERİRSE...

Yaşanan gelişmeler doğrultusunda 23 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor Yönetimi'nin kapısının çalınacağı bilgisine ulaşıldı. Ancak genç oyuncu için yeni gelecek teknik heyetin nasıl bir karar alacağı merak ediliyor. Eğer yeni hoca, Abdülkadir'in gitmesi için onay verirse transferin gerçekleşebilme ihtimali bulunuyor. 

 
 

 

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