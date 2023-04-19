Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür'e Avrupa'dan talip var. Transferle ilgili kararı Trabzonspor'un yeni teknik direktör Nenad Bjelica alacak. İşte detaylar...Bordo-Mavili ekibin genç yıldızı Abdülkadir Ömür için yeniden Avrupa kulüpleri devreye girdi. Gelen son haberlere göre Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax ile Fransa'dan Monaco'nun, Milli futbolcuyu bir süredir izlemeye aldığı öğrenildi. Bu doğrultuda iki kulübün hazırladığı raporda, Abdülkadir için olumlu rapor verdiği öğrenildi.Yaşanan gelişmeler doğrultusunda 23 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor Yönetimi'nin kapısının çalınacağı bilgisine ulaşıldı. Ancak genç oyuncu için yeni gelecek teknik heyetin nasıl bir karar alacağı merak ediliyor. Eğer yeni hoca, Abdülkadir'in gitmesi için onay verirse transferin gerçekleşebilme ihtimali bulunuyor.