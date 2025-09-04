04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

ABD Açık'ta Sinner, Anisimova ve Osaka, yarı finalde

ABD Açık'ta heyecan yarı finale taşındı. Tek erkeklerde son şampiyon Jannik Sinner, Musetti'yi geçerek adını son 4'e yazdırırken; tek kadınlarda Amanda Anisimova, Swiatek'i eleyerek Osaka ile eşleşti. Djokovic-Alcaraz ve Sabalenka-Pegula kapışmaları da tenis tutkunlarını bekliyor.

calendar 04 Eylül 2025 14:45
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
ABD Açık'ta Sinner, Anisimova ve Osaka, yarı finalde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde Jannik Sinner ile tek kadınlarda Amanda Anisimova ve Naomi Osaka yarı finale çıktı.
 
New York kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler çeyrek finalinde 1 numaralı seribaşı İtalyan raket Sinner ile 10 numaralı seribaşı İtalyan Lorenzo Musetti karşı karşıya geldi.
 
ABD Açık'ta son şampiyon Sinner, rakibini 6-1, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
 
Sinner, yarı finalde 25 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime ile karşılaşacak.
 
Diğer yarı final eşleşmesinde ise 7 numaralı seribaşı Sırp tenisçi Novak Djokovic ile dünya 2 numarası İspanyol raket Carlos Alcaraz karşı karşıya gelecek.
 
ANISIMOVA VE OSAKA YARI FİNALDE
 
Tek kadınlarda 8 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova, turnuvanın 2022 şampiyonu ve 2 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek'i 6-4, 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
 
Swiatek ile Anisimova, en son 53 gün önce Wimbledon finalinde karşılaşmış ve ABD'li raket, Polonyalı rakibine karşı 6-0, 6-0'lık setlerle ağır bir yenilgi almıştı.
 
Kariyerinde 2 ABD Açık şampiyonluğu bulunan Japon tenisçi Naomi Osaka (23 numaralı seribaşı) ise Çek rakibi Karolina Muchova'yı (11) 6-4, 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek yarı finale çıktı.
 
Anisimova, yarı finalde Osaka ile karşılaşacak. Diğer yarı final maçında ise 1 numaralı seribaşı Belaruslu raket Aryna Sabalenka ile 4 numaralı seribaşı ABD'li tenisçi Jessica Pegula karşı karşıya gelecek.
