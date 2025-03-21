Macaristan'la oynanan kritik mücadele öncesi ağrıları nükseden kaleci Mert Günok ile orta saha Yunus Akgün maç kadrosuna alınmamıştı.
Karşılaşmada ise stoper Kaan Ayhan'ın erken sakatlığı moralleri bozdu. 25. dakikada dizinden sakatlanan Galatasaraylı stoper, oyuna devam etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. 27'de yerini Mert Müldür'e bıraktı.
3 oyuncunun pazar günü oynanacak rövanşta forma giyip giymeyeceği bugün yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
Beşiktaş forması da giyen Mert, bu sezon 4. sakatlığını yaşarken milli sağ kanat Yunus, Galatasaray'da problemi dolayısıyla yakın zamanda 4 maç kaçırmıştı.
TRİBÜNDEN DESTEK OLDULAR
Kaan Ayhan ise bu sezon sakatlığı nedeniyle Galatasaray'da 5 karşılaşmaya çıkamadı. Bu arada sarı kart cezalısı olan Arda Güler ile Merih Demiral da dün milli takıma tribünden destek oldu.
A Milli Takım'da sakatlık krizi!
Macaristan maçı öncesi Mert Günok ve Yunus Akgün kadroya alınmazken, Kaan Ayhan'ın sakatlığı moralleri bozdu. Üç oyuncunun rövanşta oynayıp oynamayacağı kontroller sonrası netleşecek.
Macaristan'la oynanan kritik mücadele öncesi ağrıları nükseden kaleci Mert Günok ile orta saha Yunus Akgün maç kadrosuna alınmamıştı.
- 10:00 Kami Miner'den Fenerbahçe'ye ret!
- 09:57 Okan Buruk'a Avrupa yolu kapalı
- 09:53 Beşiktaşlı Demir Ege'ye Rio Ave'den resmi girişim!
- 09:51 Giannis önderliğinde Bucks, Luka ve LeBron'suz Lakers'ı rahat geçti
- 09:46 Fenerbahçe'den dev transfer hamleleri!
- 09:36 Davinson Sanchez korkuttu
- 09:22 Beşiktaş, İmmobile'den çıkış yolu arıyor!
- 09:08 Mauro Icardi'ye Dursun Özbek'ten destek!
- 09:01 Trabzonspor'da zorlu viraj!
- 08:57 A Milli Takım'da sakatlık krizi!
- 08:56 Beşiktaş'ta Salih Uçan belirsizliği
- 08:56 Eduard Graf "almalıyız" dedi, Beşiktaş alacak: Daghim!
- 08:47 Fenerbahçe'nin yükselen değeri: Yusuf Akçiçek
- 08:31 Anadolu Efes, Partizan deplasmanında
- 08:25 Yazarlardan Milli Takım yorumları
- 08:24 Beşiktaş'ta yabancı sınırı krizi
- 01:45 Felipe Melo'dan formalı paylaşım: "En büyük Türkiye"
- 01:11 Uluslar Ligi'nde günün sonuçları!
- 01:07 Memik Yılmaz: "Konferans Ligi'ne inanmak lazım"
- 01:04 Boston Celtics, 6,1 milyar dolarlık rekor bedelle satıldı
- 00:51 Mimovic asist yaptı; Avusturya ve Sırbistan yenişemedi
- 00:42 Almanya, İtalya'yı deplasmanda yıktı!
- 00:41 Hollanda - İspanya maçında son anda eşitlik!
- 00:41 Danimarka, Portekiz'i tek golle devirdi
- 00:38 Hırvatistan, Fransa karşısında avantajı kaptı!
- 00:07 Marco Rossi'den Arda Güler ve Merih Demiral açıklaması!
- 00:04 Orkun'dan Benfica mesajı!
- 23:57 Hakan Çalhanoğlu'ndan Arda Güler sözleri: "Inter'e gelsin isterim"
- 23:45 Attila Szalai'den Fenerbahçe taraftarına mesaj!
- 23:45 Vakıfbank, Eczacıbaşı'nı üç sette devirdi!
- 23:34 Jose Mourinho'nun yeni gözdesi: Alan Virginius
- 23:17 Fenerbahçe Beko, Fransa'da mağlup!
- 23:15 Montella'dan Beşiktaş sorusuna yanıt!
- 23:09 Montella'dan sakatlık açıklaması!
- 22:33 Deniz Gül: "Her gün gelişmeye çalışıyorum"
- 22:31 Kerem Aktürkoğlu: "Asistim, golümden güzeldi"
- 22:25 Oğuz Aydın: "Tarih yazmak istiyorum"
- 22:24 İrfan Can Kahveci: "Hocamız bana güvenini iletti"
- 22:18 Orkun Kökçü: "Çalıştığımız gibi oldu"
- 22:04 Montella'dan iç sahada rekor!
- 21:53 Bizim Çocuklar, Macaristan karşısında avantajı kaptı!
- 21:49 Kerem Aktürkoğlu'ndan milli takımda dikkat çeken performans!
- 21:36 Oğuz Aydın'dan milli takımda iki asist!
- 20:44 A Milli Takım'a kötü haber: Orkun Kökçü
- 20:29 A Milli Takım'da sakatlık: Kaan Ayhan
- 20:01 U20 Milli Takımımız, İtalya'ya mağlup!
- 19:37 Petrolul Ploieşti'de 2'nci Mehmet Topal dönemi
- 19:13 Montella'dan Samet Akaydin ve Yusuf Akçiçek yanıtı!
- 19:03 Milan Skriniar'dan Fenerbahçe ve Mourinho itirafı
- 18:50 Türkiye - Macaristan: İlk 11'ler
- 18:49 Chelsea, Sporting'den iki genç oyuncuyu transfer etti!
- 18:39 TFF'den yabancı hakem sorusuna yanıt yok!
- 18:29 A Milli Takım'da Yunus ve Mert Günok kadroda yok
- 18:09 Napoli'den Mertens'e büyük onur!
- 17:37 Alex de Souza'nın yeni işi belli oldu!
- 17:23 Immobile için Beşiktaş itirafı!
- 17:09 Kadınlar Dörtlü Finali öncesi son antrenmanlar yapıldı
- 17:08 Alanyaspor'da Joao Pereira ile anlaşma!
- 16:55 Ziraat Bankkart'ın finaldeki rakibi Asseco Resovia oldu!
- 16:52 Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda Antalya heyecanı başladı
Chelsea, Sporting'den iki genç oyuncuyu transfer etti!
Dybala sezonu kapattı!
Bayern Münih'in genç yıldızı Jiaxuan Guo hayatını kaybetti
Lamine Yamal: "Sahur, namaz, iftar, maç!"
Sacha Boey'e Premier Lig kancası!
Sevilla'da Marcao krizi
Schlotterbeck, Avrupa devlerini peşine taktı
Iniesta'dan Guardiola itirafı!
Mbappe'den Ballon d'Or yanıtı!
Manchester United'ın hedefi Xavi Simons
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Fatih Tekke, G.Saray'dan iki ismi istiyor!
-
2
Jose Mourinho'nun yeni gözdesi: Alan Virginius
-
3
Montella'dan Beşiktaş sorusuna yanıt!
-
4
Attila Szalai'den Fenerbahçe taraftarına mesaj!
-
5
Bizim Çocuklar, Macaristan karşısında avantajı kaptı!
-
6
Hakan Çalhanoğlu'ndan Arda Güler sözleri: "Inter'e gelsin isterim"
-
7
Sevilla'da Marcao krizi
-
8
Chelsea, Sporting'den iki genç oyuncuyu transfer etti!
-
9
Osimhen için 11 veda kararı!
-
10
Bayern Münih'in genç yıldızı Jiaxuan Guo hayatını kaybetti