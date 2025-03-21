A Milli Takım'da sakatlık krizi!

Macaristan'la oynanan kritik mücadele öncesi ağrıları nükseden kaleci Mert Günok ile orta saha Yunus Akgün maç kadrosuna alınmamıştı.



Karşılaşmada ise stoper Kaan Ayhan'ın erken sakatlığı moralleri bozdu. 25. dakikada dizinden sakatlanan Galatasaraylı stoper, oyuna devam etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. 27'de yerini Mert Müldür'e bıraktı.



3 oyuncunun pazar günü oynanacak rövanşta forma giyip giymeyeceği bugün yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.



Beşiktaş forması da giyen Mert, bu sezon 4. sakatlığını yaşarken milli sağ kanat Yunus, Galatasaray'da problemi dolayısıyla yakın zamanda 4 maç kaçırmıştı.



TRİBÜNDEN DESTEK OLDULAR



Kaan Ayhan ise bu sezon sakatlığı nedeniyle Galatasaray'da 5 karşılaşmaya çıkamadı. Bu arada sarı kart cezalısı olan Arda Güler ile Merih Demiral da dün milli takıma tribünden destek oldu.



