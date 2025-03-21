A Milli Takım'da sakatlık krizi!

Macaristan maçı öncesi Mert Günok ve Yunus Akgün kadroya alınmazken, Kaan Ayhan'ın sakatlığı moralleri bozdu. Üç oyuncunun rövanşta oynayıp oynamayacağı kontroller sonrası netleşecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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A Milli Takım'da sakatlık krizi!
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21 Mart 2025 08:57

Macaristan'la oynanan kritik mücadele öncesi ağrıları nükseden kaleci Mert Günok ile orta saha Yunus Akgün maç kadrosuna alınmamıştı. 

Karşılaşmada ise stoper Kaan Ayhan'ın erken sakatlığı moralleri bozdu. 25. dakikada dizinden sakatlanan Galatasaraylı stoper, oyuna devam etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. 27'de yerini Mert Müldür'e bıraktı. 

3 oyuncunun pazar günü oynanacak rövanşta forma giyip giymeyeceği bugün yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. 

Beşiktaş forması da giyen Mert, bu sezon 4. sakatlığını yaşarken milli sağ kanat Yunus, Galatasaray'da problemi dolayısıyla yakın zamanda 4 maç kaçırmıştı. 

TRİBÜNDEN DESTEK OLDULAR

Kaan Ayhan ise bu sezon sakatlığı nedeniyle Galatasaray'da 5 karşılaşmaya çıkamadı. Bu arada sarı kart cezalısı olan Arda Güler ile Merih Demiral da dün milli takıma tribünden destek oldu. 

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