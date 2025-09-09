A Milli Takım, Avrupa'nın devlerine karşı zorlanıyor!

İspanya'ya karşı ağır bir mağlubiyet alan Türkiye'nin bu yenilgisi kötü bir istatistiği de ortaya çıkardı.



A Milli Takım'ın son dönemde Avrupa'nın 6 büyük milli takımıyla oynadığı resmi maçlarda aldığı sonuçlar dikkatleri çekiyor. Son 20 yılda Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz ve Hollanda'ya karşı 19 maça çıkan Ay-Yıldızlılar sadece 3 galibiyet alabildi. 14 maçta sahadan yenilgiyle ayrılan Türkiye, 2 maçta ise eşitliği bozamadı.



Bu sürede 17 gol atan Türkiye kalesinde ise 47 gol gördü. EURO 2016 elemelerinde Hollanda'yı 3-0 yenen milliler, EURO 2020 elemelerinde ise Fransa'yı 2-0 mağlup etti. Türkiye, 2022 Dünya Kupası elemelerinde ise yine Hollanda'yı 3-0 yendi. Bu süre zarfında İspanya ile 3 kez karşılaşan Ay-Yıldızlılar 3 maçı da kaybetti.



