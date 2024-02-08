A Milli Kadın Hentbol Takımı kamp kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda Bulgaristan maçlarının kamp kadrosu açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Kadın Hentbol Takımı kamp kadrosu belli oldu
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08 Şubat 2024 17:12
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'nda Bulgaristan ile yapacağı iki maçın kamp kadrosu belirlendi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, eleme grubunda Bulgaristan ile 28 Şubat'ta deplasmanda, 3 Mart'ta da Ankara'da karşılaşacak.

Milli takım, bu maçların hazırlıkları kapsamında 20 Şubat'ta Ankara Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde kampa girecek.

Başantrenör Costica Buceschi yönetiminde Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda hazırlıklarını gerçekleştirecek milli takımın 19 kişilik kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Merve Erbektaş, Selen Akalın, Yaren Göker, Aslı İskit Çalışkan, Betül Yılmaz, Diğdem Hoşgör, Beyza İrem Türkoğlu, Ceylan Aydemir, Dönegül Bozdoğan, Gülcan Tügel, Yasemin Şahin, Edanur Çetin, Zeynepnur Ulukoz, Ayşenur Kara, Nurşah Sancak, Emine Gökdemir, Ceren Demirçelen, Cansu Akalın ve Nurceren Göktepe

Milli takım ayrıca 3 Nisan'da Karadağ, 7 Nisan'da da Sırbistan ile grup maçlarına çıkacak.

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