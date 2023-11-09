A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Slovakya kadrosu belli oldu

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda Slovakya ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; TBF
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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Slovakya kadrosu belli oldu
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09 Kasım 2023 15:16
FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki ilk maçında bu akşam Slovakya ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belirlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takımın saat 18.30'da İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda Slovakya ile oynayacağı müsabakada Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki 12 kişilik kadrosu şöyle:

Ayşegül Günay Aladağ, Sevgi Uzun, Olcay Çakır Turgut, Gökşen Fitik, Ayşe Cora, Alperi Onar, Elif Bayram, Kuanitra Holingsvorth, Tilbe Şenyürek, Sinem Ataş, Meltem Yıldızhan, Esra Ural Topuz.

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