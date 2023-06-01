A Milli Futbol Takımı'nın Letonya ile yapacağı maçın öncelikli bilet satışı başladı

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 16 Haziran Cuma günü deplasmanda Letonya ile yapacağı maçın biletlerinin öncelikli satışı başladı.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Riga'daki Skonto Stadı'nda oynanacak maçın biletleri, Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyeleri için satışa sunuldu.



Karşılaşmanın genel bilet satışları ise yarın başlayacak.



Letonya-Türkiye maçının misafir tribün bilet fiyatları, 300 lira olarak belirlendi.



