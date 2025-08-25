25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

A Milli Futbol Takımı'nın İspanya maçı öncelikli biletleri satışa çıktı

A Milli Takım'ın 7 Eylül'de Konya'da İspanya ile oynayacağı FIFA Dünya Kupası Eleme maçı için biletler satışa çıktı. Öncelikli satışlar Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı, genel satışlar ise yarın başlıyor.

calendar 25 Ağustos 2025 16:36
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 7 Eylül Pazar günü İspanya ile oynayacağı maçın öncelikli bilet satışları Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.
 
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakanın bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.
 
İspanya maçının genel bilet satışları ise yarın saat 16.00'da başlayacak.
 
Futbolseverler, biletleri www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alabilecek. Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları www.passotaraftar.com.tr web adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilecek. Bilet sahipleri karşılaşmaya çipli T.C Kimlik kartları, Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil Uygulama ile giriş yapabilecek.
 
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
 
Güney Üst: 900 TL
 
Kuzey Üst: 900 TL
 
Güney Alt: 900 TL
 
Kuzey Alt: 900 TL
 
Doğu Üst Köşe Bloklar: 1250 TL
 
Batı Üst Köşe Bloklar: 1250 TL
 
Doğu Üst Orta Bloklar: 1500 TL
 
Doğu Alt Köşe Bloklar: 1750 TL
 
Batı Alt Köşe Bloklar: 1750 TL
 
Doğu Alt Orta Bloklar: 2000 TL
 
Batı Üst VIP: 3000 TL
 
Batı Alt VIP: 3000 TL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
