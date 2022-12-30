A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın hazırlık kampı sona erdi

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri grup maçları için Ankara'da yaptığı hazırlık kampı sona erdi.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekibin 19-30 Aralık tarihlerinde THF Spor Kompleksi'ndeki hazırlık kampı, bugün yapılan ağırlık çalışması ile tamamlandı.



Başantrenör Okan Halay yönetimindeki A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda 30 sporcu, günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.



Milliler 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'taki üçüncü maçını deplasmanda 8 Mart'ta Lüksemburg ile oynayacak.



A Milli Erkek Hentbol Takımı, 11 Mart'ta Lüksemburg ile 26 Nisan'da da Portekiz ile Türkiye'de karşılaşacak.



Ay-yıldızlılar gruptaki son maçını ise 30 Nisan'da Kuzey Makedonya ile deplasmanda oynayacak.





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