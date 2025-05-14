14 Mayıs
Trabzonspor-Galatasaray
20:45
14 Mayıs
Alaves-Valencia
20:00
14 Mayıs
Villarreal-Leganes
20:00
14 Mayıs
Real Madrid-Mallorca
22:30
14 Mayıs
PSV Eindhoven-Heracles
21:00
14 Mayıs
Willem-PEC Zwolle
21:00
14 Mayıs
NEC Nijmegen-NAC Breda
21:00
14 Mayıs
Go Ahead Eagles-SC Heerenveen
21:00
14 Mayıs
Feyenoord-RKC Waalwijk
21:00
14 Mayıs
FC Utrecht-S. Rotterdam
21:00
14 Mayıs
FC Twente-Alkmaar
21:00
14 Mayıs
FC Groningen-Ajax
21:00
14 Mayıs
Almere-Fortuna Sittard
21:00

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası elemelerindeki maç programı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası elemelerindeki maç programı açıklandı.

calendar 14 Mayıs 2025 14:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası elemelerindeki maç programı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası elemelerindeki maç programı belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, C Grubu'nda Sırbistan, Bosna Hersek ve ön elemelerden gelecek bir takım (Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna) ile mücadele edecek milliler, ilk maçında Bosna Hersek'i konuk edecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın gruptaki maç programı şöyle:

27 Kasım Perşembe: Türkiye-Bosna Hersek

30 Kasım Pazar: Ön elemelerden gelecek takım-Türkiye

27 Şubat 2026 Cuma: Sırbistan-Türkiye

2 Mart 2026 Pazartesi: Türkiye-Sırbistan

2 Temmuz 2026 Perşembe: Bosna Hersek-Türkiye

5 Temmuz 2026 Pazar: Türkiye-Ön elemelerden gelecek takım

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.