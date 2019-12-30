98 golün 29'unda Nwakaeme imzası

Trabzonspor'da bu sezonki gol sayısını 5'e çıkaran Nwakaeme, Fırtına'da büyük bir başarı istatistiği yakaladı.

Kaynak: Sabah
98 golün 29'unda Nwakaeme imzası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Aralık 2019 14:29
Trabzonspor sahasında Kayserispor'u 6-2'lik skorla mağlup etti. 37. dakikada Sosa'nın pasını ağlara gönderen Nwakaeme de gecenin yıldızlarındandı.

Bu sezonki gol sayısını 5'e çıkaran Nwakaeme, Fırtına'da büyük bir başarı istatistiği yakaladı. Nijeryalı yıldızın takım arkadaşlarına gol pası verdiği karşılaşmalarda Karadeniz temsilcisi 13 galibiyet aldı. Sadece 1 kez yenildi. 30 yaşındaki oyuncu son 2 sezonda atılan 98 golün yüzde 29'una direkt etki etti.

Nwakaeme Trabzonspor forması giydiği son iki sezonda Süper Lig'de takımı adına en fazla gole katkı sağlayan oyuncu oldu (15 gol, 14 asist).

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için