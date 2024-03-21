Philadelphia 76ers'ın, serbest oyuncu olması halinde LA Clippers'ın yıldızı Paul George'u kadrosuna katmak için "hevesli bir talip olduğu" bildiriliyor.



George ve Clippers, Kawhi Leonard'ın maksimum kontratını imzalamasının üzerinden iki aydan fazla süre geçmesine rağmen henüz kontrat uzatma konusunda anlaşmaya varamadı.



The Stein Line'dan Marc Stein, PG'nin serbest kalması halinde 76ers'ın "George'a hevesli bir talip gibi göründüğünü" söyledi.



Sixers'ın George'a serbest oyuncu döneminde maksimum kontrat verebilecek kadar maaş boşluğuna sahip olması bekleniyor.



Yaygın kabul gören varsayım ise, George'un Clippers'ta kalmayı tercih edeceği yönünde.





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