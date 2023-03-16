Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe- Sevilla maçına scout akını olacak. Özellikle birçok Avrupa devi Arda Güler için Kadıköy'e gelecek.Barcelona, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund başta olmak üzere 7 farklı ekibin scoutları genç yıldızı statta takip edecek.Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıktı. 18 yaşındaki yıldız, 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.