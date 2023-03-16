7 takım Arda Güler için İstanbul'da!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Fenerbahçe - Sevilla maçına scout akını olacak. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin scoutlarının sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler'i izlemek için Ülker Stadı'na geleceği öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
7 takım Arda Güler için İstanbul'da!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mart 2023 14:01
Arda Guler
Arda Guler
Fenerbahçe
Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe- Sevilla maçına scout akını olacak. Özellikle birçok Avrupa devi Arda Güler için Kadıköy'e gelecek.

7 TAKIM TAKİP EDECEK

Barcelona, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund başta olmak üzere 7 farklı ekibin scoutları genç yıldızı statta takip edecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıktı. 18 yaşındaki yıldız, 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.  



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery